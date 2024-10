El Lleida, a retrobar-se amb el triomf a casa

El Lleida CF rep avui (17.00/Lleida En Joc) l’Alzira, amb la intenció de tornar al camí del triomf després de sumar un punt dels últims sis i perdre el seu primer partit en el seu últim partit al Camp d’Esports, davant del Sabadell (0-1), en el que va suposar la tornada del públic a l’estadi lleidatà després de la sanció.

Així, el conjunt blau voldrà brindar un triomf a la seua afició en un duel que resultarà especialment emotiu per al tècnic blau, Marc Garcia, que s’enfronta a l’equip de la seua localitat natal, en què es va formar i que entrenava fins al final de la passada campanya. L’entrenador dels lleidatans va assumir en roda de premsa que “intento allunyar-me del factor emocional que té el partit, però és impossible perquè hi ha un component afectiu molt important cap a l’Alzira”. Malgrat això, també va deixar clar que “provarem de vèncer el nostre rival i crec que el camí correcte és evolucionar a partir del que ja vam fer a Olot, tenint més paciència amb la pilota i generant més ocasions a partir de centrades”.De fet, l’entrenador lleidatà va tornar a posar de relleu el bon treball defensiu que està realitzant l’equip, però va admetre que “el principal marge de millora que tenim és amb la pilota”. Les dades reforcen les paraules del tècnic blau, ja que el Lleida és l’equip menys golejat del grup, amb tres gols rebuts i tres porteries a zero, però només n’ha anotat cinc, per la qual cosa és el quart que menys ha marcat.Marc Garcia va reivindicar, en aquest sentit, que “tenim jugadors que han marcat molts gols a la categoria, així que perquè els trobin hem de generar moltes més ocasions del que hem fet fins ara”.Malgrat que el conjunt lleidatà ocupa la novena plaça a la taula de classificació, es troba a només un punt del cinquè, l’Elx Il·licità, que ara mateix marca el play-off. Per la seua part, l’Alzira és ara dotzè, fora de la zona de descens però amb els mateixos set punts que té l’Olot, en play-out, i el Badalona Futur, el primer en descens.Tanmateix, compta amb la particularitat que ha sumat tots els seus punts com a visitant, la qual cosa el situa com el millor equip fora de casa del grup al costat del Sabadell.

El Terrassa remunta (1-2) i puja a la tercera posició

El Terrassa es va refer d’un 1-0 en contra al camp del València Mestalla i va anotar dos gols en els últims deu minuts per emportar-se el triomf (1-2) i pujar a la tercera posició provisional a la taula. Tanmateix, suma 11 punts, només dos més que el Lleida.