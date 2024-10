“Aquest partit el guanyem 199 vegades de 200”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat la derrota, l’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va declarar que “avui he d’anar-me’n content amb l’esforç dels meus jugadors. Sé que amb aquest guió el partit el guanyem 199 de 200 vegades”. En aquesta línia, el tècnic va continuar dient que “el dia que vam guanyar contra el Cornellà no vaig marxar satisfet. Havíem sumat tres punts però no havíem jugat com jo volia ni havíem donat la nostra millor versió. Avui ho hem donat tot i hem jugat com volíem, però per desgràcia ens hem trobat això”. A més, el tècnic alzireny va lamentar que “avui teníem Cortijo i Estacio amb molèsties, curiosament en un partit en què els carrilers ens haurien anat molt bé perquè hem hagut de penjar moltes pilotes”.

El tècnic també va tenir paraules per al seu exequip: “La veritat és que aquest Alzira és l’antítesi del que proposàvem nosaltres l’any passat, però això no és gens dolent ni treu mèrit a la victòria que han aconseguit avui, i com és lògic els desitjo molta sort en el que els queda de Lliga”. Finalment, el tècnic va afirmar que “aquesta derrota no canvia pas la nostra dinàmica de treball ni estem més necessitats”. “Prepararem la setmana igual que sempre, amb la intenció d’anar a buscar els tres punts”, va insistir.A continuació, Miguel Operé va destacar que “l’equip està bé, però avui hem fallat en dos accions que ens han costat el partit. Crec que l’equip està en una bona dinàmica”.Finalment, Diego Iglesias també va lamentar la derrota i va declarar que “no ens en queda una altra que seguir, sabem que això és molt llarg”. L’atacant va acabar parlant sobre el seu paper a l’equip. “És cert que tots els futbolistes volen ser titulars, però també em veig bé com a revulsiu, però la veritat és que jo soc aquí per donar-ho tot sigui quan sigui”, va apuntar.