Derrota a l'últim minut

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa no va poder puntuar ahir a Badalona, encara que es va quedar molt a prop d’aconseguir-ho en un dels camps més difícils de la categoria. Tanmateix, un gol de Larrosa en el minut 89 va firmar el 2-1 definitiu que el conjunt escapulat havia estat a prop d’aconseguir en nombroses ocasions anteriorment. En canvi, els de Moha El Yaagoubi van tirar de fe i efectivitat per empatar, però es van quedar sense premi i es veuen superats a la taula pel Badalona. La primera ocasió del partit va ser dels locals. Va ser una centrada de David Jiménez que es va passejar per l’àrea dels del Pla d’Urgell que Fassani no va aconseguir rematar (2’). Els de Jordi López van prendre la iniciativa en el joc davant d’un rival una mica més conservador. Els escapulats buscaven el gol amb insistència.

Transcorregut el primer quart d’hora de joc, David Jiménez va posar a prova els reflexos d’Albert Batalla. El Badalona continuava generant opcions de gol, mentre que els del Pla d’Urgell ho passaven malament. Tanmateix, a poc a poc es va anar despertant el quadre visitant. Zourdine, en el minut 29, ho va provar des de lluny, encara que sense conseqüències en el marcador. Va arribar el primer gol del Badalona en una acció a pilota aturada. Un llançament de córner de David Jiménez va ser rematat de cap per Gerard Barri al segon pal davant de la passivitat defensiva visitant (1-0). Després del pas pels vestidors, s’esperava més del Mollerussa, que va començar a moure la banqueta per donar més dinamisme al seu joc.Els del Pla d’Urgell van obtenir el premi que buscaven en una jugada de córner de Carlos i en la qual Tapha va batre el porter local (1-1). El Badalona va fer el 2-1 en un error defensiu i que va aprofitar Larrosa per sentenciar el partit davant d’un Mollerussa que suma la tercera derrota en sis encontres.

“El rival ha estat superior tot i que hem tingut opcions fins al final”

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va expressar que el seu equip hauria pogut aconseguir un resultat positiu de la visita a Badalona, malgrat reconèixer “que el rival ha estat a prop de guanyar en moltes fases del partit. En el transcurs del joc el Badalona ha estat superior al Mollerussa, demostrant qualitats, i nosaltres hem de millorar, encara que hem tingut opcions fins al final”. “L’equip ho ha intentat. El gol de Taffa ens ha donat confiança, però hem generat molt poc per aconseguir la victòria”, va concloure el tècnic del Mollerussa. Els del Pla d’Urgell reben l’Escala diumenge (17.00 h).