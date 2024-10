L'Alpicat, líder amb ple de triomfs, apunta a l'ascens

Alpicat viu un moment històric en hoquei, amb l’equip masculí que va debutar dissabte passat a l’OK Lliga amb un empat (3-3) davant del Caldes i el femení liderant la classificació de Nacional Catalana, després d’obrir la competició amb ple de triomfs, quatre en sengles jornades. L’equip que entrena Mats Zilken apunta ja al seu gran objectiu del curs, tornar a pujar a l’OK Lliga, on va militar fa dos temporades.

“El començament ha estat molt bo”, explicava ahir la presidenta del club, Meri Mata, que destaca que “les quatre victòries són molt importants, però ho és encara més que li portem sis punts al primer equip que entraria en play-off. És veritat que queda molt, però començar així ajuda molt”, valora.Sis dels set primers classificats són filials d’equips que ja estan a l’OK Lliga, de forma que no poden disputar el play-off. Es tracta del Voltregà, Palau de Plegamans, Sant Cugat, Vila-sana, Bigues i Riells i Mataró, que ocupen del segon al setè. El vuitè classificat, que sí que entraria al play-off, és el Caldes, amb 6 punts en aquestes quatre primeres jornades.“L’objectiu és, per descomptat, guanyar la Lliga per tenir el factor pista en el play-off, i també arribar-hi al millor possible”, assenyala.Mata valora encara més aquest inici de Lliga amb un equip que ha incorporat tres noves jugadores, en una plantilla de nou. Han arribat al club Irache Candal, Patricia Miret i Maura Santó.Després de guanyar en les tres primeres jornades el Vilanova (2-3), Girona (5-3) i Igualada (1-3), aquest diumenge va superar per 5-1eal Manresa, en un partit que va dominar clarament. Al descans l’equip de Mats Zilken ja guanyava 3-0, amb gols de Maura Santó, Patricia Miret i Arantxa González i a la segona part ho van fer Joana Folch i Ona Moreno. Aquest cap de setmana visiten el Bigues i Riells. D’altra banda, Fraga acollirà aquest divendres, dia 18, la presentació de l’OK Lliga Iberdrola, en un acte previst a les 20.30 amb presència de tots els equips. L’Espanyola donarà els trofeus de la passada temporada, amb Gimena Gómez, del Vila-sana, com a jugadora revelació i Luchi Agudo formant part del quintet ideal.