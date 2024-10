El Lleida CF viu un any nefast davant de l'afició

El Lleida CF segueix negat davant de la seua afició aquest 2024, en el qual després de caure aquest diumenge per 0-2 contra l’Alzira, compta per derrotes la meitat dels seus partits al Camp d’Esports des del mes de gener. Des de l’inici de l’any natural, el conjunt blau ha caigut en set dels catorze partits com a local, n’ha empatat uns altres dos i n’ha guanyat cinc, amb un total de 13 gols a favor i 12 gols en contra i quatre encontres mantenint la porteria a zero. A més, en totes aquestes derrotes ha estat incapaç d’anotar un sol gol i, a excepció d’aquest últim diumenge, sempre ha caigut per 0-1, contra Hèrcules, Badalona Futur, Sant Andreu, Europa, Ieclà i Sabadell.

Malgrat que el conjunt blau va sumar un empat i una victòria en els seus dos primers partits com a local d’aquest curs –contra l’Atlètic Balears (2-2) i el Cornellà (1-0), respectivament–, aquests dos duels van ser a porta tancada. Així que els últims quatre partits amb públic a les grades del Camp d’Esports han estat derrotes, els dos últims de la passada temporada davant d’Europa i Ieclà i els dos partits més recents a casa, contra el Sabadell i l’Alzira.La forma d’aquest 2024 contrasta notablement amb la que va aconseguir el conjunt blau en l’any natural del 2023. En el tram de dotze mesos des del gener fins al desembre va aconseguir 12 victòries, tres empats i només dos derrotes. A més, 10 d’aquests 12 triomfs van ser consecutius des del mes d’abril fins a l’últim matx d’aquell 2023 al desembre.

Homenatge al primer Lleida del 1939

El club farà un reconeixement al primer equip de la història del Lleida de la temporada 1939-40 amb motiu del 85 aniversari des de la seua creació que es complirà aquest diumenge. Per commemorar-ho, el dia 27, en el partit a casa contra el Mallorca B, familiars directes d’aquella plantilla seran els encarregats de fer el servei d’honor del partit.

Inici tan sols superat per l’any passat

Malgrat que el Lleida estigui en play-out, els nou punts que suma en set jornades igualen els registres de l’arrancada de la campanya 2022-23, amb Pere Martí, i superen els de l’any anterior, amb Gabri, en el qual el Lleida va sumar set punts. Des de la creació de Segona RFEF el 2021, només va arrancar millor el curs passat, en què va sumar 16 punts de 21.

El Lleida-Barakaldo, el dimecres 30 a les 20.00

L’RFEF va comunicar ahir els horaris de tots els duels de primera ronda de Copa del Rei –després d’haver anunciat la setmana passada els que implicaven equips de Primera– i va donar a conèixer que el Lleida-Barakaldo es disputarà el dimecres dia 30 d’aquest mes a les 20.00, en la que suposarà la tornada de la Copa al Camp d’Esports després de dos anys.