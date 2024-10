L'AEM visita el Riudoms obligat a passar

Publicat per M.P.P. Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de superar diumenge passat per 1-0 el Getafe a la Lliga, l’AEM afronta avui el seu debut a la Copa Catalunya Femenina, competició en la qual entra directament a la ronda de vuitens de final. Visita el Riudoms (20.00 hores) obligat a passar a la següent fase, ja que es mesura a un rival d’inferior categoria, que juga a la Tercera RFEF. L’equip tarragoní és sisè en la seua Lliga, amb 9 punts i al seu mateix grup juga també el filial de l’AEM, que és tercer amb 14 punts.

El tècnic de l’equip lleidatà, Rubén López, que ha convocat jugadores del filial, assenyalava ahir que “l’objectiu és guanyar el partit, com en tots. Afrontem la competició amb moltes ganes perquè és una manera més de sumar partits”, va explicar. “És bo per a les jugadores que juguen menys, perquè és molt interessant que puguin tenir més partits i per a mi com a entrenador, perquè tenim una plantilla curta, és dimecres, no deixa de ser un entrenament però la millor manera d’entrenar-nos és competint”, va afegir.Va destacar que “ho afrontem amb il·lusió, volem passar l’eliminatòria i continuar jugant més partits, que és molt important per tenir el grup en forma i amb ganes”. Rubén López espera també que el partit “no passi factura a la Lliga, encara que això és més complicat. Hem tingut lesions últimament i la plantilla és justa pel que fa al nombre d’efectius”, i va afegir que “també volem veure jugadores del filial que tenen projecció. Algunes han tingut minuts al primer equip i és bo que puguin jugar en aquests partits encara que només poden fer-ho quatre. També aprofitaré per donar descans a alguna jugadora de cara a diumenge”. Les baixes de l’AEM per al partit d’avui són Noe Fernández, Paula Ransanz i Meri Martorell.