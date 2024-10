Socis gratis a la Copa

El Lleida va donar a conèixer ahir l’import de les entrades per al partit de la Copa del Rei contra el Barakaldo, del dia 30, i va anunciar que els abonats tindran accés gratuït. El club va justificar la mesura perquè vol “compensar els aficionats i aficionades que han pagat un carnet per a 17 partits de Lliga, però que no van poder disfrutar a les grades dels dos partits a porta tancada” que l’equip va haver de disputar al principi de temporada per complir la sanció imposada pels incidents dels partits del play-off d’ascens del passat curs davant del Ieclà.

Per al partit davant del Barakaldo, a més, es reactiva la possibilitat d’adquirir packs de 25 entrades al preu de 100 euros a la grada de Gol Nord i de 175 euros a la zona de Lateral. I també es podran adquirir paquets de 5 entrades, que costaran 25 euros (Gol), 45 (Lateral) o 75 (Tribuna).Per als que no siguin abonats es podran comprar les entrades individualment al preu habitual de 20 euros (Tribuna), 15 (Lateral) i 10 (Gol Nord o Sud). El club va recomanar que per a aquest partit de la Copa del Rei els aficionats que hi acudeixin respectin el seient dels abonats.La venda d’entrades anticipades es farà a les oficines del club a partir de dilluns vinent i els horaris seran entre les 10.00 i les 14.00 de dilluns a divendres, mentre que el dimecres 23 i el divendres 25, també es podran adquirir les localitats entre les 17.00 i les 19.00 hores.

A partir de dilluns vinent es podran adquirir les localitats a les oficines del Camp d’Esports A partir de dilluns vinent es podran adquirir les localitats a les oficines del Camp d’Esports

D’altra banda, el jutge disciplinari únic per a competicions no professionals de Segona RFEF va acordar ahir imposar al Lleida una multa de 602 euros “per alteració de l’ordre del partit de caràcter lleu”, diumenge passat en el partit contra l’Alzira.L’àrbitre va fer constar a l’acta que, per indicació del porter visitant, des d’un sector de la grada darrere de la seua porteria estava rebent escopinades. El col·legiat va afegir que “davant d’aquest fet es va activar el protocol d’incidents de públic”.