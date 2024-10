Marc Garcia: "Serà un partit molt complicat contra un rival molt treballat"

El Lleida CF visita demà dissabte al Elx Il·licità (12.00), en el que serà "un partit complicadíssim contra un rival molt treballat", segons ha declarat el tècnic blau, Marc Garcia, en la roda de premsa prèvia al partit. De fet, el filial de l'Elx és el tercer classificat, però és l'únic equip encara invicte del grup, amb tres victòries i quatre empats, i per aquesta raó l'entrenador del lleidatans aspira a "donar un cop de puny damunt la taula" per deixar enrere els tres partits que encadena el Lleida sense guanyar, amb un punt sumat dels últims nou en joc.

Sobre l'última derrota davant l'Alzira, Marc Garcia s'ha reafirmat i ha declarat que "si hem de perdre prefereixo que sigui així". "Vam tenir molta més possessió que el rival, vam xutar molt més, vam centrar més... Crec que aquest és el camí per a guanyar, tot i haver perdut el passat diumenge per dues accions puntuals. Hem tret les conclusions necesàries i ara toca passar pàgina", ha explicat.

L'entrenador també ha reconegut que "haurem d'esperar fins a última hora" per saber si podrà comptar amb Estacio i Cortijo, que arrosseguen molèsties des de fa setmanes i ha apuntat que "tinc una màxima que és que, per bé o per mal, els partits contra els filials mai estan mort, perquè son equips molt inestables anímicament i que et poden canviar el partit molt ràpid".

Tot i això, ha desenvolupat que l'Il·licità "és un filial un pèl atípic, perquè té alguns jugadors que ja tenen més experiència. Això fa que sigui un equip que té una proposta amb la pilota molt interessant però que també se sent còmode defensant en bloc baix i si en algun moment perd el domini del partit no s'incomoda". "Aquesta versatilitat jo crec que fa que estigui a la zona alta de la classificació", ha afegit sobre un rival que "ve en una molt bona dinàmica després de pujar, a més que manté gairebé tota la plantilla i el cos tècnic".

A més, l'entrenador també ha comentat l'atípic horari pel partit, que es disputa un dissabte a les 12.00: "Mai havia jugat dissabte al matí. Com a staff ens limita una mica, però per als jugadors no canvia massa", ha declarat.