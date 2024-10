Pol Puiggener, del Club Esportiu Alba, únic lleidatà al Mundial d'esports d'hivern Special Olympics

Pol Puiggener Marsà, un esquiador de fons de 22 anys pertanyent al Club Esportiu Alba de Tàrrega, serà l’únic representant lleidatà a la delegació espanyola que participarà en els Jocs Mundials d’hivern Special Olympics que tindran lloc entre el 7 i el 16 de març del 2025 a l’estació italiana de Pragelato, a la regió del Piemont i a 100 km de Torí.

Puiggener competirà en les proves de 5 i 7,5 km amb les il·lusions posades a aconseguir medalla. No en va, el 2017 als Mundials celebrats a Àustria, va aconseguir la medalla de plata en la distància de 2,5 km quan només tenia 14 anys i sent l’esportista més jove de l’equip espanyol. El seu entrenador i tècnic del Club Esportiu Alba, Jordi Garriga, va admetre que “tenim bones expectatives d’aconseguir medalla. Pol compta amb un bon nivell internacional. El que ens falta és finançament”, va afegir.

En la competició participaran 1.800 esportistes de 103 països en 8 disciplines d’un esdeveniment que compta amb 2.000 voluntaris.

Pol Puiggener, esportista del Club Esportiu Alba.

Pol va nàixer i viu a Santa Coloma de Queralt (Tarragona), una localitat limítrofa amb la província de Lleida, però sempre ha estat vinculat a entitats lleidatanes. A més de l’esquí de fons, ha practicat i competit en natació (primer al CN Cervera i després al Club Esportiu Alba) i en ciclisme.

Els seus inicis en l’esquí de fons van ser amb 8 anys de la mà de l’entrenador Josep Molins, de l’Escola d’Esquí de Tuixent-la Vansa, fins que va adquirir prou nivell per incorporar-se al club CENA (Club d’Esquí Nòrdic de l’Arp), que també té seu a Tuixent, on va tenir com a entrenadora principal l’olímpica Laia Aubert i com a segon tècnic a Dani Prat. Amb ells es va introduir en la competició, aprenent les dos modalitats d’esquí de fons: clàssic i patinador. També va tenir com a preparadora Pitusa de Mas (juntament amb Aubert), amb qui es va començar a entrenar de forma esporàdica en l’esquí alpí, que li va servir per millorar els descensos quan practica el de fons.