“Vetllem per conciliar maternitat i esport”

La imatge publicada a SEGRE d’Irina Pop, exjugadora de l’Associació Lleidatana d’Handbol, donant el pit al seu nadó durant el descans d’un partit el 2018 es va viralitzar a les xarxes socials i es va sumar al debat de la lactància en l’esport d’elit. La doble medallista olímpica i amb 23 metalls en Mundials de natació artística, Ona Carbonell, que ahir va impartir a Lleida la conferència inaugural Lactància i esport d’elit en el V Congrés de l’Associació Catalana de Llevadores i XXII Congrés de Federació d’Associacions de Llevadores d’Espanya, ha estat qui més ha lluitat a Espanya per aconseguir aquesta conciliació. Ella va patir aquest problema a les portes dels Jocs de Tòquio quan va haver d’interrompre la lactància materna del seu fill Kai, que llavors tenia 11 mesos, durant la prova internacional. “Per a mi, la lactància era una cosa molt important. El Govern japonès ens va posar moltes dificultats i vaig pensar que segur que aquelles condicions les havia posat un home, és impossible donar el pit havent d’anar-te’n a una hora i mitja de camí. Ho vaig haver de deixar aquí –a Espanya– i quan vaig tornar havia perdut el reflex de succió, malgrat que ho vaig intentar a l’estiu”, va explicar la catalana en declaracions a aquest diari. La seua protesta, a través d’un missatge en un vídeo que va publicar a Instagram, va causar efecte i es van fer ressò del problema els mitjans de comunicació més importants del món.

Ara, des del seu lloc de presidenta de la comissió de Maternitat i Esport del Comitè Olímpic Espanyol, treballa perquè canviïn les coses, una cosa que ja va passar en els recents Jocs de París tot i que ella ja estava retirada de la competició. “A partir de la meua experiència personal t’adones de les adversitats que existeixen en la conciliació de la maternitat. En el meu cas era difícil conciliar amb l’esport, però passa en totes les professions. Ara, després de molta feina i moltes reunions amb el COE, hem creat una comissió de maternitat i esport, que vetlla per la conciliació de les esportistes que volen ser mares. Proposem guarderies als Centres d’Alt Rendiment, sales de lactància als equipaments esportius de les competicions, assistència de personal qualificat per ajudar les esportistes amb els seus nadons durant els viatges professionals, preparadors físics especialitzats per a pre i postpart, ajuts econòmics. En fi, estem fent coses i, encara que no resulta fàcil, ens sentim feliços perquè estem avançant”, va assegurar l’exesportista de 34 anys. “Soc aquí a Lleida perquè la Roser (Gol) –que va fer de moderadora– era de l’equip de llevadores que em van ajudar a mantenir la lactància entre tantes competicions”, va concloure Carbonell.

Més de 1.100 persones inscrites al congrés de llevadores a Lleida

La Llotja acull fins demà dissabte el V Congrés de l’Associació Catalana de Llevadores (ACL) i el XXII Congrés de la Federació d’Associació de Llevadores d’Espanya (FAME), que compten amb més de 1.100 persones inscrites. Sota el lema Cures que transformen. Humanització i tecnologia, aquest congrés estatal ha organitzat un programa amb tallers, ponències i espais de debat per reflexionar sobre els reptes que el sector té com a professió, en un entorn dinàmic i en continu canvi, i en què s’ha de valorar una atenció innovadora i tecnològica, alhora que humanitzada. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar en l’acte de benvinguda Lleida “com a segona capital catalana”.L’obertura de l’esdeveniment va comptar amb actuacions musicals i de dansa, abans que Ona Carbonell impartís la conferència inaugural.