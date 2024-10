Doblet dels Márquez a Phillip Island en la Pràctica

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati Gresini) va ser el més ràpid ahir a la Practice del Gran Premi d’Austràlia, seguit pel seu germà i company d’equip al Gresini Àlex Márquez, mentre que en el pols per guanyar el Mundial de MotoGP l’actual líder Jorge Martín (Pramac Ducati) va superar el vigent campió, l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati).

Els germans Márquez van aprofitar el marcatge entre Martín i Bagnaia per liderar la primera gran presa de contacte amb el nou Phillip Island, reasfaltat fa poc. El més gran dels germans de Cervera, que està en pugna per ser tercer al campionat, comença fort el cap de setmana, en la primera de tres cites seguides que són l’avantsala al judici final de Xest.Amb un millor crono de 1:27.770, Marc Márquez va superar en 102 mil·lèsimes el seu germà Àlex, segon, i en 188 l’italià Marco Bezzecchi (Ducati VR46), en un podi inusual que va deixar fora els que han de ser protagonistes i tindran el focus a sobre aquest cap de setmana; Jorge Martín, que va ser quart amb la seua Ducati del Prima Pramac, sent 46 mil·lèsimes millor que Pecco Bagnaia amb la Ducati oficial, cinquè.Martín va colpejar primer però amb tot just 10 punts d’avantatge sobre l’italià i va avisar Bagnaia sent més ràpid, tot i que es va fer un recordatori a si mateix, ja que se’n va anar a terra i, si aquesta caiguda es repeteix amb punts en joc, podria ser un punt d’inflexió en aquest tram final de campionat.Encara en el Top 10 i amb accés directe a la Q2 i en la lluita per la pole position, hi ha l’Aprilia de Maverick Viñales, gairebé 4 dècimes més lent que Marc Márquez però buscant fer ressorgir la moto de Noale, amb Brad Binder (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Franco Morbidelli (Pramac Ducati) i Àlex Rins (Yamaha) tancant les places de privilegi.Així que hauran de passar per la Q1 pilots com Jack Miller (KTM), que va començar lent a casa, o l’espanyol Pedro Acosta (GasGas), els qui van patir sengles caigudes, així com l’italià Enea Bastianini (Ducati), que havia millorat els divendres i en la qualificació, però va tornar a patir en aquesta arrancada del GP d’Austràlia.