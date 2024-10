Un títol abans de la Lliga

La Supercopa d’Espanya posarà en joc aquest cap de setmana el primer títol estatal abans de l’inici de l’OK Lliga Femenina els dies 26 i 27 d’octubre. La competició es disputarà a Fraga, on ahir es va presentar l’OK Lliga, i la primera semifinal enfrontarà avui al Vila-sana –finalista l’any passat– amb el Telecable Gijón –vigent campió–, un duel ja clàssic en els últims anys de l’hoquei patins femení espanyol.

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, no ha volgut aquesta vegada ni sentir parlar que ja els toca aconseguir un títol. “He dit a les jugadores que estiguin tranquil·les, que es diverteixin jugant, però que ho facin amb la màxima concentració per minimitzar els errors que de vegades cometem. Encararem la Supercopa amb la voluntat de donar-ho tot i aconseguir superar la semifinal, però sent conscients que hi ha els quatre millors equips d’Europa i del món jugant aquesta competició”, va assenyalar Rodero.La segona semifinal enfrontarà a les 18.30 hores ni més ni menys que el Palau de Plegamans, actual campió de l’OK Lliga, i l’amfitrió, l’Esneca Fraga, vigent campió d’Europa. El lleidatà Jordi Capdevila, el seu entrenador, va explicar que afronten aquesta competició sense posar-se pressió per aconseguir un segon títol en la seua curta història. “La Supercopa l’afrontem amb la idea de competir-la fins on puguem. L’objectiu és intentar guanyar el primer partit i després la final. Però pas a pas”, va indicar.La gran final de la vintena Supercopa d’Espanya tindrà lloc demà diumenge, a partir de les 11.30 hores.

Luchi i Gómez, del Vila-sana, premiades per l’OK Lliga

L’OK Lliga Iberdrola 2024-25 es va presentar ahir al Castell de Fraga, on van assistir representants de tots els equips que componen la competició.A l’esdeveniment havien d’assistir una jugadora sènior i l’entrenador o entrenadora de cada club participant, així com totes les persones premiades per la seua actuació la temporada passada 2023-24.Entre les premiades hi va haver dos jugadores del Vila-sana. L’argentina Luchi Agudo va rebre el premi com a integrant del quintet ideal, mentre que la seua compatriota Gime Gómez va ser guardonada com a jugadora revelació del passat curs.La MVP de l’OK Lliga va ser la jugadora del Palau de Plegamans, actual campió de la competició, Aina Florenza. També es va emportar Florenza el premi Bila d’Or a la màxima golejadora. El premi al millor entrenador del passat curs va ser per a l’asturià Iván Sanz, que va dirigir al Palau de Plegamans.Pel que fa a la resta d’integrants del quintet ideal, a més de Luchi Agudo, van ser Anna Ferrer, de l’Esneca Fraga, que també van rebre el premi Carles Trullols de millor portera; Berta Busquets i Aina Florenza (Palau), i Marta Piquero (Gijón).