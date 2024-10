Troben la bota d'Andrew Irvine en una glacera de l'Everest 100 anys després

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de setembre passat, un equip d’alpinistes que filmava un documental de National Geographic va topar amb una bota que es conservava allà i que va aparèixer al fondre’s el gel d’una glacera. Quan van mirar a l’interior, van comprovar que hi havia un peu dins i al mitjó es podia apreciar una etiqueta roja en la qual posava “A.C. IRVINE”. Aquesta troballa, casual, podria ajudar a resoldre un dels misteris més importants del muntanyisme: si Andrew Irvine i George Mallory van aconseguir, el 8 de juny del 1924, convertir-se en les primeres persones a arribar al cim de l’Everest, 29 anys abans que Edmund Hillary i Tenzing Norgay coronessin el cim.

Les restes de Mallory es van loclaitzar el 1999, però les d’Irvine es van esfumar del mapa. El descobriment de la bota podria ser un nou pas per saber què va passar realment aquell dia a l’Everest, i si van ser ells que van arribar per primer cop al cim més alt del planeta amb 8.848 metres. Se sap que era Irvine, un atlètic i jove britànic de només 22 anys que havia estat remer d’Oxford –elegit per això encara que no tenia experiència en l’alpinisme– portava una càmera, per la qual cosa trobar el seu cos i l’esmentada càmera podria resoldre finalment el gran misteri.