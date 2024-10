Guillén i Salvador, dominadors d'inici a Bellpuig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova puntuable per al Campionat d’Espanya de motocròs de Bellpuig va arrancar ahir amb les dos primeres proves en les categories MXFemení i MX85, amb victòries per a Daniela Guillén i Jorge Salvador. La doble subcampiona del món va demostrar la seua superioritat en la cursa inaugural i va avantatjar en més d’un minut Jana Sánchez, mentre que Virgine Germond va completar el podi. D’altra banda, Jorge Salvador va marcar el ritme en MX85 i es va situar a 5 punts d’un Pau Caudet que va ser tercer. Jordi Alba, que va firmar una molt bona posada en escena al circuit, va ser segon. Carlos Campano es va adjudicar la mànega classificatòria d’MX1. Segon va acabar Ander Valentín, que va anar de menys a més, i Fabio Dos Santos va ser qui va creuar la bandera de quadres en tercera posició. El lleidatà Adrià Monné va ser el millor en la mànega classificatòria d’MX2. Malgrat que va dominar des de la sortida, el líder de la general, Gerard Congost, el va sotmetre a una forta pressió, tot i que finalment no va poder materialitzar-la en un avançament. Monné es va endur el triomf al davant de Congost i Samuel Nilsson. Gran remuntada d’Elías Escandell, de l’última posició amb caiguda inclosa al primer revolt a la vuitena plaça.