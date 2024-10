Llum verda als comptes i als 91 milions de pèrdues

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Assemblea General Ordinària 2024 del FC Barcelona va donar llum verda ahir al tancament econòmic de la temporada 2023/24 amb un 71,3% dels vots a favor d’uns números que, si bé contemplen uns beneficis ordinaris de 12 milions d’euros, assenyalen també unes pèrdues netes de 91 milions d’euros, fruit dels impagaments de socis de l’entitat en l’empresa tecnològica de Barça Vision.

El tresorer del club blaugrana, Ferran Olivé, va exposar amb detall l’estat dels comptes, que es tanquen amb 12 milions d’euros de beneficis ordinaris. Una xifra positiva que no es donava des del 2017. No obstant, fent cas de les recomanacions de l’empresa auditoria, es contemplen com pèrdues els impagaments a Barça Vision (141 milions d’euros) i, el tancament net de l’exercici anterior, se salda amb amb un resultat net de -91 milions d’euros. Olivé va destacar en la reducció de la partida de despeses, la massa salarial. “És molt important la rebaixa de 170 milions d’euros de la massa salarial. Aquesta rebaixa torna a situar al club dins de les ràtios recomanades per la UEFA”, va apuntar. Pel que fa al pressupost d’aquesta temporada 2024/25, l’Assemblea també va votar folgadament a favor d’uns números que preveuen 5 milions d’euros de benefici.El president Joan Laporta va assegurar que el club està en un millor moment que quan van arribar el 2021 al càrrec i que, malgrat començar a veure la llum a nivell econòmic i esportiu, és necessària la unitat “contra tots i contra tot”. “El Barça torna a ésser estimat i admirat. Visquem aquesta realitat amb orgull. I cal fer-ho estant més unit que mai, amb estabilitat institucional.”

El Girona va patir ahir la quarta derrota a la Lliga, aquest cop amb la Reial Societat per 0-1. Els donostiarres es van avançar vora el descans amb un gol del capità, Mikel Oyarzabal, que va rematar de cap una passada de Barrenetxea (0-1). El Girona va voler empatar encomanant el joc ofensiu a Danjuma, que va topar amb un gran Álex Remiro.

El Reial Madrid es va imposar al Celta (1-2) amb una gran actuació de Thibaut Courtois i els gols de Mbappé i Vinícius, abans d’encarar una setmana important amb el duel europeu contra el Dortmund i el Clàssic contra el Barcelona al Santiago Bernabéu.

Gavi, Dani Olmo i Fermín tornen avui contra el Sevilla

L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va confirmar ahir que els centrecampistes Gavi, Dani Olmo i Fermín rebran l’alta mèdica i entraran en la convocatòria per al partit d’avui contra el Sevilla (Montjuïc, 21.00 Movistar La Liga / Movistar Plus+).Sobre l’estat de Lamine Yamal, que va abandonar anticipadament la concentració de la selecció espanyola amb una sobrecàrrega en l’isquiotibial de la cuixa esquerra, l’entrenador alemany va dir que “els tractaments de recuperació han anat molt bé” i estarà “a punt per jugar davant del Sevilla”.