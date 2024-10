Suspens i triomf

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA La banqueta celebra l’anhelat triomf davant de l’afició. - AGUSTÍ PEÑA

El Cadí va aconseguir ahir el seu primer triomf de la temporada, una victòria molt treballada i amb suspens, que va arribar a la pròrroga (91-79) davant d’un Celta que li va posar les coses molt difícils però al qual se li va fer el partit massa llarg. El conjunt lleidatà, que tenia perdut el duel, va saber forçar el temps extra gràcies a dos tirs lliures de Regina Aguilar a falta de 2.5 segons, mentre que Maxwell va fallar l’últim llançament de tres per a les gallegues. A la pròrroga, la baixa de Tadic i la defensa del Cadí va anul·lar les de Vigo, que es van quedar sense anotar una cistella de camp. Gràcies a una arrancada elèctrica, les lleidatanes van firmar un parcial de sortida de 10-2, al qual la tècnica visitant va haver de respondre amb temps mort. Les rotacions i l’encert exterior va fer que el Celta tornés a ficar-se en el partit, situant-se davant a falta de 2:32 per al final del primer quart. Isaac Fernández va haver de parar el partit per primera vegada. La nigeriana Ejiofor va elevar l’avantatge de les gallegues fins als 6 punts en l’arrancada del segon quart (16-22). Uns mals moments que el Cadí va saber corregir a base de treball, capgirant el marcador després de l’única cistella de Jasa (29-28). La igualtat es va mantenir en el lluminós, encara que el Celta va amenaçar de trencar el partit després del 33-38 de Moya. Tanmateix, el primer triple de Gervasini va frenar el nerviosisme i un altre d’Aguilar sobre la botzina va tornar a anivellar el marcador abans d’arribar al descans (39-39). El guió es va mantenir durant el tercer quart, amb constants alternatives en el marcador. Si era el Cadí que intentava escapar-se, responia el Celta. Si eren les gallegues, contestaven les lleidatanes. Després d’un lleuger parcial de 6-0 (54-51), les visitants van aturar el partit, ja que s’havien encallat. De fet, les lleidatanes es van situar 6 punts amunt (58-52). Però Tadic i Haïdara van anivellar la situació abans d’entrar en l’últim quart (60-57). Un triple de Maxwell tot just començar els últims 10 minuts va tornar la igualtat. En aquells moments va ser el Cadí que va tenir problemes per anotar. De fet, Isaac Fernández va aturar el partit a falta de 4:54 i després d’un triple de Tadic (66-68). No hi va haver reacció i va haver de parar el duel tot just dos minuts més tard, després del 67-72 de Samson. Tadic va posar l’equip 7 punts amunt, però va reaccionar el Cadí amb un 6-0 (73-74). Temps mort d’un Celta que va cometre camp enrere a falta de 51.7 segons. Però Baines es va carregar amb una falta en atac. Nova ocasió de Samson, que va fallar, i pèrdua de pilota de Murekatete. El partit se n’anava cap al Celta i hi va haver falta sobre Samson a 6.5 segons del final. Només va anotar un tir lliure (73-75). Tadic va cometre falta sobre Aguilar a falta de 2.5 segons i la base va demostrar sang freda anotant els dos tirs lliures (75-75). L’últim tir de tres de Maxwell no va tocar cèrcol i el partit se’n va anar al temps extra. Emoció màxima. El Celta, sense una Tadic eliminada per faltes, es va trobar amb un Cadí disposat a segellar el seu primer triomf. Les gallegues eren incapaces d’anotar, mentre que les lleidatanes s’escapaven. Amb el 83-77 de Murekatete, la tècnica visitant va demanar temps mort. Però van continuar sense anotar cap cistella de camp, només des de la línia de tirs lliures. La defensa lleidatana havia ofegat el rival, que es veia amb el partit perdut i més atent a no caure per una diferència àmplia. Svetlikova i Aguilar, amb un triple, van elevar la renda fins als 12 punts (91-79), una diferència que no reflectia la màxima igualtat que s’havia viscut durant tot el duel.