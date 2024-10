El Vila-sana, a la final!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va derrotar ahir per 2-5 el Telecable Gijón i buscarà avui davant del Palau de Plegamans (11.30) aixecar la Supercopa, que seria el primer títol de la seua història. L’equip de Lluís Rodero té una nova oportunitat d’estrenar el seu palmarès després de superar en un partit molt seriós l’equip asturià, que ja el va privar l’any passat de guanyar aquest trofeu al derrotar a la final les del Pla d’Urgell per penals.

El Vila-sana va buscar dominar el control del partit des dels primers compassos i sense patir en defensa va buscar la porteria de Fernanda Hidalgo, malgrat que sense gaudir d’ocasions clares. La primera la va tenir Dai Silva al minut 10, encara que qui va inaugurar el marcador va ser el Gijón amb una rematada de María Igualada (1-0, 12).Tot i així, no va perdre les maneres l’equip de Lluís Rodero, que va continuar portant el ritme, trobant el seu premi amb l’1-1 anotat de penal per Victòria Porta al minut 22. Amb aquest resultat es va arribar al descans.Tot just iniciar-se la segona part Luchi Agudo va marcar l’1-2 (26), que va reafirmar la confiança del Vila-sana, que va fer un altre pas cap a la final amb l’1-3 marcat per Flor Felamini al minut 31. Tot i que Sara Lolo va retallar distàncies amb el 2-3 (43), l’equip del Pla no va deixar escapar la final, que va sentenciar primer amb el 2-4 de Luchi Agudo al 45 i el definitiu 2-5, marcat per Ana Horche al 46.“Estic orgullós, hem fet un bon partit i hem sabut patir en els moments difícils”, va destacar Rodero, que de cara a la final d’avui va dir que “les jugadores han de gaudir”.

El Palau de Plegamans serà el rival del Vila-sana a la final d’avui, després de superar el Fraga en els penals, en un matx que va acabar 1-1. Va obrir el marcador per a l’equip barceloní Laura Puigdueta, al minut 14 i, ja a la segona part, va empatar el Fraga al minut 43 per mitjà de l’argentina Julieta Fernández. En els penals (2-1), Fontdeglòria i Puigdueta van anotar per al Palau i Sanjurjo per al Fraga.

Les barcelonines eliminen el Fraga en la ronda de penals