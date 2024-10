Doblet de Ferrari davant de Verstappen

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Charles Leclerc (Ferrari) es va emportar ahir el triomf en el GP dels Estats Units davant de Carlos Sainz, firmant així un doblet de l’escuderia italiana que va dominar amb mà de ferro el cap de setmana al circuit d’Austin, ja que Sainz també es va emportar el triomf en l’esprint. Darrere dels Ferrari va quedar el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), que va salvar una altra batalla davant del seu rival per al Mundial, Lando Norris (McLaren), després d’una polèmica decisió dels comissaris, ja que el segon va acabar tercer a la pista, però va rebre una sanció de cinc segons per haver avançat el neerlandès per fora de la pista. Així, es van revertir les posicions després d’una persecució de l’anglès en el tram final. Després d’aquesta nova clatellada, Norris es queda amb poques opcions al Mundial.