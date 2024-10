Gran punt per a l'Alpicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat va sumar ahir un punt d’enorme valor, no només per la forma en què ho va aconseguir, jugant un partit molt seriós, també per l’entitat del rival, el Reus, un dels grans de l’OK Lliga, que es va haver de conformar amb un 2-2 a la pista d’un acabat d’ascendir que, ni per joc ni actitud, no es comporta com a tal. L’equip de Jordi Sito Expósito es manté invicte a la seua pista –dos empats en dos partits– i va tornar a demostrar, com el dia del seu debut davant del Caldes, que no serà gens fàcil emportar-se punts del pavelló Antoni Roure.

El Reus arribava avisat, ja que en pretemporada, en partit de Lliga Catalana, ja va caure derrotat davant dels lleidatans (4-3). Va sortir per tant disposat a imposar jerarquia, però es va trobar amb un Alpicat que es defensava amb molt ordre i que compta amb un porter, Xavier Bosch, que para molt. Als de Sito Expósito no els resultava fàcil arribar a l’àrea de Càndid Ballart i les seues millors ocasions eren amb perilloses rematades llunyanes de David Ballestero.Va haver de ser amb un llançament directe que el Reus va estrenar el marcador. En el minut 13, una targeta blava a Uri Llenas la va aprofitar Martí Casas per marcar el 0-1. Però la reacció de l’Alpicat va ser immediata. A la següent acció, els àrbitres li van assenyalar un penal a favor, que Miquel Serret, amb un excel·lent llançament ajustat al pal, va transformar en l’1-1.Hauria pogut avançar els lleidatans Marc Vázquez, en el minut 17, amb una rematada a la mitja volta que va aturar Ballart i, poc després, tornava a avançar-se el Reus amb un gol de Joan Salvat (1-2, 19’). Marc Vázquez, a dos minuts per al final de la primera part, hauria pogut empatar de nou, però va fallar una falta directa que s’havia assenyalat contra el Reus. Amb 1-2 es va arribar al descans.A la segona part, l’Alpicat va sortir decidit a buscar l’empat i el Reus va estar en tot moment molt incòmode. Generava arribades amb perill, però la defensa i el porter Xavi Bosch es mostraven com un mur infranquejable. No obstant, el marcador era favorable a l’equip tarragoní i el cronòmetre jugava al seu favor.Si Bosch va fer un gran partit, tampoc no va estar gens malament el porter del Reus, Càndid Ballart, que parava totes les rematades dels jugadors locals. Però a falta de tres minuts, Ballestero va assistir Iago Vázquez, que no va perdonar i va marcar el 2-2. No hi va haver temps per a més i l’Alpicat sumava així el seu segon punt.

L’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va valorar positivament l’empat davant del Reus, al qual va definir com “un Top 5 de la Lliga” i creu que, per ocasions, haurien pogut fins i tot haver guanyat el partit. “Tots sabem on som i el que costa guanyar partits. Davant hem tingut un Reus que venia picat perquè el vam guanyar a la Lliga Catalana i ha estat molt endollat, però li hauríem pogut guanyar el partit”, va explicar.

“A la segona part hem fet el partit que volíem i hem pogut capgirar el marcador, tot i que el premi de l’empat ens ha arribat al final. Insisteixo que podíem haver guanyat perquè encara que no hem tingut gaires ocasions, sí que han estat clares”.Va afegir que “ells no han estat còmodes i nosaltres sabíem que tindríem ocasions. Hem tornat a demostrar que a casa volem ser forts i estem disposats a atrevir-nos amb tots els que vinguin. Estem contents, més enllà del resultat, també del joc”.Expósito va assenyalar que “en defensa estem ben ordenats, sòlids. Tenim un Xavi Bosch en estat de gràcia, encara que també amb l’ajuda dels seus companys. Estar bé en defensa és mèrit de tots. Estem encaixant pocs gols i això a l’OK Lliga és clau”.