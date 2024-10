Just empat en un intens duel comarcal

Publicat per Antoni Bonet Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juneda i el Borges van empatar (1-1) en un duel de rivalitat comarcal molt disputat i presenciat en directe per mes de 1.800 espectadors. El matx va fer honor a l’expectació que havia creat i els dos equips van jugar un bon futbol.

Als inicis del xoc van mostrar el respecte que tots dos conjunts es tenien i les precaucions defensives van primar sobre els atacs durant els primers minuts. A poc a poc, els dos equips van començar a crear ocasions i al minut 12 el Borges va tenir la primera ocasió en una falta ben treta per Guitart, però Purroy va aconseguir desviar la pilota. Dos minuts després, una altra vegada els visitants haurien pogut marcar en una passada de García Caño rematada per Rubió, que tampoc va aconseguir el seu objectiu. Al 22 el Juneda va tenir la seua primera ocasió en un xut d’Oriol Masbernat que va aturar Puiggròs. Al 28, nova ocasió en la sacada d’una falta per part d’Oriol Masbernat, que Cusiné va rematar fora.La segona part va començar de nou amb les precaucions defensives d’uns contra els altres. Al minut 60, una bona jugada personal d’Oriol Masbernat va acabar amb un bon xut que Puiggròs va poder enviar a córner. Al 66, el Borges va aconseguir avançar-se al marcador amb un gol de Rubió al rematar una falta treta per Gros (1-1). A partir d’aquí, el Juneda es va llançar a buscar l’empat mentre el Borges es mostrava menys incisiu per defensar el seu avantatge. Al minut 85, un córner favorable als locals que va treure Oriol Masbernat va arribar a Cusiné que, molt atent, va rematar a la xarxa posant l’1-1 al marcador.Ja a la recta final del partit, els locals van provar de tancar el rival a l’àrea però el Borges va saber mantenir el matx sota control i ja no hi va haver més ocasions per a cap dels dos conjunts.

Amb aquest resultat i després del punt aconseguit per cada equip, el Juneda baixa a la dotzena plaça de la classificació. Per la seua part, el Borges ara és desè. En la pròxima jornada de competició, el Juneda es desplaçarà a Manresa i el Borges rebrà al seu camp el Natació Terrassa.

Primera derrota del Balaguer a casa contra el líder Júpiter que ha guanyat tots els seus partits, tot i que els de Josete no van merèixer perdre, ja que l’equip va jugar un dels seus millors partits i va tenir més ocasions de marcar que el rival. Els visitants van aprofitar la seua única ocasió del primer temps per marcar després d’un desajust defensiu local al minut 21, i una jugada desgraciada al minut 2 de la segona meitat, en la transformació d’un penal que Monsó va aprofitar per batre Alfred. Al 43, poc abans del descans, Ramos havia aconseguit empatar amb una rematada de cap després del rebuig del porter del Júpiter. Soldevila ho va intentar al 23 sense sort. Chiné va tenir dos ocasions en dos accions a pilota parada al 29, el seu xut va tocar la barrera i al 39 la pilota es va estavellar a la creu. Després de l’1-2 el Júpiter es va dedicar a controlar el joc i a travar el partit amb faltes, fet que li va costar fins a vuit targetes grogues.

Cristian Méndez: “Estic content amb la feina del meu equip”

Acabat el partit, Cristian Méndez, entrenador del Juneda, va manifestar: “En la primera part ens ha costat una mica més sortir i ells han dominat una mica més, amb nosaltres buscant les sortides a la contra.” Sobre el rendiment del seu equip, va dir que “a la segona part hem estat més valents i hem estat capaços de tenir més presència al seu camp, amb millors combinacions”. Per acabar, va afegir: “Després del seu gol hem reaccionat bé i hem aconseguit empatar.” Per la seua part, l’entrenador del Borges, Sergi Reig, va assenyalar que “sabíem que seria un partit amb molta expectació i que es decidiria en petits detalls. Nosaltres vam tenir el control del partit i hem guanyat bastants duels”. Sobre el resultat final del partit, Sergi Reig va dir que “crec que per joc i per ocasions vam merèixer emportar-nos els tres punts”, va acabar.