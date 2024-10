Triomf còmode de l'Agramunt al seu feu

Publicat per HERMENI GIMBERT Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agramunt es va emportar la victòria davant del Guissona en un partit igualat. A la primera part no hi va haver un clar dominador del joc, per la qual cosa es va arribar al descans sense gols.

A la segona, l’Agramunt va començar a dominar i Suraci va aconseguir avançar el conjunt local. Minuts més tard Porta va augmentar la distància amb el segon (2-0, 73’).Finalment, en l’afegit, Felis va sentenciar amb el tercer però Jounou va maquillar el resultat amb el 3-1 definitiu (3-1, 94’).Després de vèncer, l’Agramunt és quart amb nou punts mentre que el Guissona és setè amb set.

El Cervera obté el seu primer triomf

Després de cinc jornades sense puntuar, el Cervera, que continua sent l’últim del grup, suma els primers punts en aquesta campanya al derrotar per la mínima l’Alguaire (1-0), que cau fins a la tercera plaça i s’allunya del liderat. Per la seua part, l’Alpicat continua invicte amb ple de victòries al guanyar per la mínima l’Almacelles (0-1). El segueix de prop el Balàfia, que amb la victòria contra el Tremp (0-3), suma 12 punts i es queda a només 3 del líder.