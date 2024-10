Confirmat l’horari de l’AEM-Villarreal a la Copa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Espanyola de Futbol va publicar ahir els horaris de la tercera ronda de la Copa de la Reina, en què l’AEM rebrà al Recasens el Villa-real. Després de la confirmació oficial, el partit es disputarà dimecres 5 de novembre, a les 19.30. El partit, en el qual el conjunt lleidatà rep un equip de la seua mateixa categoria que acaba de descendir de Lliga F, serà un dels quatre que es disputin aquell dimecres, mentre que la Federació n’ha programat dos per a dimarts i uns altres dos per a dijous.

Abans de la Copa, el conjunt lleidatà rebrà a casa l’Atlètic de Madrid B el dissabte 2 de novembre, a les 16.30, en el que suposarà la tornada a la competició de les lleidatanes després de dos caps de setmana sense competir. Això es deu que en aquest últim es va ajornar el seu partit davant del Real Madrid B per falta de efectius en el conjunt blanc i aquest pròxim cap de setmana no hi ha partits programats per l’aturada internacional. Després d’enfrontar-se al Villa-real, s’enfrontarà al Cacereño el cap de setmana del 10 de novembre i el dia 13 rebrà l’Espanyol, de Lliga F, en els quarts de final de la Copa Catalunya