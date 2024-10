Sergi Duch esquiva el quiròfan i estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Sergi Duch no haurà de passar de moment pel quiròfan després que les proves que li van fer recentment l’equip del doctor Ramon Cugat i els metges de la secció d’hoquei patins del FC Barcelona hagin descartat que pateixi una fissura al menisc del genoll dret. D’aquesta manera s’ha optat per un tractament a base de musculació i fisioteràpia per enfortir la cama, un procés que el mantindrà allunyat de les pistes entre quatre i cinc setmanes. “Estic tranquil i bastant content perquè després de vint dies sé el que tinc i com l’hem de tractar. L’important és que no hi ha fissura al menisc. Hi ha hagut un petit arrancament, i amb musculació i fisioteràpia es pot recuperar”, va explicar el capità llistat, que seguirà aquest programa durant unes tres setmanes i a partir de l’11 de novembre està previst que ja es calci els patins.

“A veure si així el dolor va desapareixent i quan estigui bé començaré a entrenar a poc a poc. Si al cap d’un parell o tres de setmanes veiem que el dolor persisteix o m’impedeix jugar, llavors sí que segurament hauré de passar pel quiròfan per fer una sutura, encara que això comportaria una recuperació d’uns tres mesos”, va apuntar Duch.

Larrosa veu necessàries millores a l’Onze de Setembre

L’alcalde Fèlix Larrosa va assistir ahir a l’entrenament del Pons Lleida, va traslladar a la plantilla el suport de la Paeria i va visitar algunes zones del pavelló Onze de Setembre que requereixen una millora urgent. “Estem acabant l’auditoria dels equipaments municipals i tenia interès a veure com està la situació. M’han ensenyat aquest espai que anomenen gimnàs i que lògicament necessita una intervenció municipal. Ja he encomanat que un arquitecte vingui a mirar-s’ho i després prendrem les decisions que siguin necessàries. Cal posar-se al dia”, va assenyalar en aquest sentit Larrosa.