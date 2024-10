El Lleida regala invitacions als socis contra el Mallorca B

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida regalarà una invitació a cada abonat perquè puguin utilitzar-les en el partit d’aquest diumenge al Camp d’Esports (12.00), davant del Mallorca B. Les invitacions podran recollir-se a les instal·lacions del club entre avui i demà, mostrant el carnet d’abonat i el DNI. La invitació serà per a la mateixa grada en la qual l’abonat tingui la seua localitat.

“El motiu és agrair als aficionats la gran resposta que han donat a la campanya d’abonats, ja que considerem que haver arribat a 3.000 és un èxit”, explicava ahir Marc Torres, adjunt a la presidència. “És un premi a la fidelitat i a les ganes que ha demostrat la gent”, va afegir Torres.També va manifestar, d’altra banda, que “volem que hi hagi un gran ambient en un partit important per a nosaltres i que es juga en un horari poc habitual”. “Volem guanyar per reforçar la victòria al camp de l’Il·licità”, va destacar. Torres considera que l’inici de Lliga de l’equip, desè a cinc punts del líder, “és bo, s’està treballant bé”, i destaca que “dels 172 equips de categoria estatal som l’únic que no ha encaixat cap gol fora de casa”.D’altra banda, Llorenç Bonet, adjunt a la direcció esportiva del club, va presentar ahir a l’Espai Cavallers el seu llibre El meu germà era futbolista, del qual es publicarà ja la tercera edició.

Per la seua part, Xavi Palau, cap de l’oposició a la Paeria, va visitar ahir el Camp d’Esports i va demanar al govern municipal una inversió urgent per a la millora del recinte “per adaptar-lo a les necessitats actuals”, va explicar el regidor del PP.

Marc Garcia, sancionat amb dos partits per l’expulsió a Elx

El Jutge Disciplinari Únic per a Competicions no Professionals va castigar ahir amb dos partits de sanció l’entrenador del Lleida CF, Marc Garcia, per la seua expulsió en el partit de dissabte al camp de l’Il·licità (0-1).Un partit és “per insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre”, ja que, segons l’acta, va dir “tontos, sou tontos”, a un membre del cos tècnic rival. L’altre és per no retirar-se als vestidors després de l’expulsió. També li imposa multes per valor de 300 euros.