Febre pel trail running

El trail running va guanyant adeptes de forma exponencial cada any i ja s’ha convertit en una de les especialitats esportives més practicades a tot el món. Aquesta febre per córrer per la muntanya travessant zones irregulars que requereixen un estat físic més que òptim no cessa, al contrari, augmenta sense parar com queda demostrat en les dos proves de referència de l’especialitat que es disputen cada any a Lleida, la Val d’Aran by UTMB i l’Epic Trail Vall de Boí, que estan tenint més inscrits per aquestes dates que en anys anteriors.

La prova aranesa tornarà a rondar xifres de rècord en la cinquena edició, prevista del 2 al 6 de juliol de l’any que ve. El termini d’inscripció es va obrir el 18 de setembre i a dia d’avui ja s’ha completat tres de les cinc distàncies, cosa que implica uns 4.200 inscrits, mentre que les dos restants estan molt a prop d’esgotar els dorsals previstos, per la qual cosa la xifra es tornarà a acostar als 6.000 corredors com l’any passat.La Val d’Aran by UTMB va completar en només dos dies la prova EXP (Expèriencia d’Aran), de 32 quilòmetres i 2.100 metres de desnivell, i en quatre el PDA (Peades d’Aigua), de 55 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell. L’altra distància que ja no accepta més inscrits és la SKY Baqueira Beret, de 15 km. Les dos proves més llargues, la CDH (Camins d’Hèr), de 110 km i 6.400 metres de desnivell, i la VDA (Torn dera Val d’Aran), de 163 km i 10.000 metres, estan molt a prop de penjar el cartell de complet.Pel que fa a l’Epic Trail Vall de Boí, que es disputarà el 28 i 29 de juny del 2025, el ritme d’inscrits ha crescut un 20 per cent respecte a l’any anterior per aquestes dates i ja supera els 400 corredors en tot just dos setmanes. L’objectiu és arribar als 2.800 d’aquest any.

L’organització, que va a càrrec d’Ocisport, ha decidit retirar la carrera ultra, de 62 quilòmetres i 4.500 metres de desnivell, i centrar-se en la Marató (42 km i 2.800 metres de desnivell), la Sky (24 km i 1.900 m) i la Speed (12 km i 1.000 m).

L’onzena edició de l’Epic Trail Vall de Boí, que es disputa en el marc del Garmin Mountain Festival, que aglutina, a banda de les carreres, altres disciplines esportives com la marxa nòrdica i l’orientació, tindrà l’any que ve tres distàncies en lloc de les quatre que venien disputant-se des d’un inici. “Era una prova que ens obligava a tenir molta gent per la muntanya durant moltes hores i vam considerar que amb una carrera de 42 ja cobrirem aquesta franja. Ens centrarem en les proves més populars i amb un volum de gent més ampli, les que tenen més acceptació. El model que tenim ara, molt més familiar, d’un festival de muntanya on no es prima tant el rendiment sinó conèixer i disfrutar de la muntanya, té molta més acceptació”, explica Albert Balcells, CEO d’Ocisport, que va reconèixer que es donaran facilitats. “Ampliarem el temps que pots invertir en la de 42 km perquè si algú s’ho vol prendre amb una mica més de tranquil·litat ho pugui fer”, va voler destacar.

Serà final europea per a les UTMB World Series

La Val d’Aran by UTMB, una de les trails més multitudinàries que es disputen a Europa i la més freqüentada d’Espanya, continuï sent un any més, i ja en van cinc, la final europea per donar accés a les UTMB World Series Majors de Chamonix. Aquesta consideració fa que la prova continuï tenint molta acceptació fora d’Espanya. No en va la inscripció estrangera suposa actualment la meitat del total. El certamen aranès mantindrà el seu caràcter solidari amb diferents iniciatives, entre aquestes els “dorsals solidaris”, que valen 500 euros, la recaptació dels quals va a diferents associacions. Aquest any va anar a parar a l’Associació Discapacitats d’Aran, que s’encarrega de confeccionar els trofeus, i a Càritas d’Urgell.

Boí segueix en el circuit mundial Xterra Trail

La Garmin Epic Trail Vall de Boí manté la seua vocació Internacional i les distàncies de 24 i 42 quilòmetres continuaran formant part de l’Xterra Trail Run World Series, un circuit mundial de trail running de primer nivell que barreja comunitat i aventura. El circuit està obert a tots els corredors i corredores, des d’aficionats fins a elit, amb més de trenta carreres en més de vint països d’Europa, Amèrica i la regió d’Àsia-Pacífic. L’acord estarà vigent fins al proper 2026.