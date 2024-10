L'entrenador Jordi Fernández torna a fer història a l'NBA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El badaloní Jordi Fernández, que va ser exjugador del CB Mollerussa i tècnic del Sícoris en els seus inicis, es va convertir ahir en el primer espanyol a dirigir un partit a l’NBA com a primer entrenador, una cosa que ja va succeir circumstancialment la passada campanya a Sacramento Kings, quan ho va fer com a assistent per una sanció a Mike Brown. L’ara màxim responsable dels Brooklyn Nets va debutar amb derrota a domicili contra els Atlanta Hawks per 120-116.