El Cadí, a guanyar a Lugo

El Cadí la Seu viatja avui fins a Lugo a la recerca de batre l’Ensino (19.15) per aconseguir la segona victòria en Lliga. Després d’assolir la primera victòria de lliga amb Isaac Fernández a la banqueta l’última jornada davant de l’altre equip gallec de la categoria, el Celta (91-79), en un matx que es va decidir a la pròrroga, l’equip de l’Alt Urgell buscarà repetir triomf a domicili davant d’un equip que arriba amb el seu mateix balanç, una victòria i dos derrotes.

L’equip de Lugo va obrir la Lliga amb una victòria a la pista del Gernika (66-74), però encadena dos derrotes, davant del líder València (60-77) i l’acabat d’ascendir Joventut (72-67). Per això, també voldrà retrobar-se amb la victòria contra un Cadí reforçat en el joc exterior arran de les arribades d’Ainhoa Gervasini i Laia Raventós.La primera va debutar davant del Celta amb un partit molt destacat, en el qual va anotar 14 punts, va repartir set assistències per aconseguir un 25 de valoració. En canvi, Raventós, la tornada de la qual al club es va anunciar aquesta setmana, encara no estarà disponible.Sobre la seua arribada, el tècnic de les urgellenques, Isaac Fernández, va reconèixer que “ens fa molta il·lusió que torni i l’expectació que ha generat. Però porta un any i mig sense jugar a màxim nivell i necessita el seu temps”. “No volem córrer cap risc i per això seguirem un procés. Jo crec que podrà estar disponible després de la finestra internacional d’inicis de novembre”, va ampliar en aquest sentit el tècnic.Sobre l’Ensino, Isaac Fernández va destacar que “és un equip que juga molt bé i que corre molt”. “En els vuit primers segons de possessió són tremendament perilloses. Han canviat peces respecte a la passada campanya però mantenen molt l’essència i tot el que és jugar en possessions curtes. Hem d’estar preparades, perquè ens exigiran un ritme de partit alt, però estem bé, competirem”, va explicar.A més, el tècnic del Cadí va indicar que “l’equip progressa adequadament”. En aquest sentit, va posar com a exemple que “en els primers partits no havíem jugat bé en els moments finals i l’altre dia davant del Celta sí que ho vam fer. Vam remuntar i vam jugar molt bé la pròrroga”. “L’equip treballa bé, té clara la seua idea i la progressió és l’adequada”, va concloure.