El Cervera B guanya l'Oliana i escapa del descens

El Cervera B va aconseguir un important triomf davant de l’Oliana que li serveix per escapar-se de la zona de descens (2-1). La primera part del partit va ser bastant igualada. Tanmateix, una pèrdua al centre del camp de l’Oliana va propiciar l’1-0, obra de Kilian, que va superar el porter rival amb un gran tret des de fora de l’àrea (1-0). A la segona part, l’Oliana va aconseguir el control del joc, però va perdonar l’empat. Al minut 70, en una acció aïllada el Cervera B va fer el 2-0. Cinc minuts més tard, els visitants van retallar distàncies (2-1). A partir d’allà, l’Oliana va buscar el gol de l’empat, però va topar amb la defensa local que va acabar firmant un bon partit.

Dos partits del Grup 15 ajornats per la pluja

En el Grup 15, l’Angulària-Térmens, primer i segon classificat, i el Coll de Nargó-Verdú van ser ajornats a causa del mal estat del terreny de joc per la pluja. En aquest grup, Angulària i Térmens comparteixen el liderat, ja que han guanyat tots els seus partits fins ara.D’altra banda, en el Grup 14 el Golmés continua liderant la taula després de guanyar per 0-2 el Borges B. A dos punts està l’Alpicat B, que tampoc no va fallar en el seu duel contra l’Arbeca (4-1). L’Alcarràs B és tercer i continua en bona dinàmica, ja que ha guanyat els últims quatre encontres.