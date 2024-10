Doble rècord a la Marató Vithas Lleida

Muhammad Lamin Bah, de l’AA Xafatolls, i Olalla Tavera, del club aragonès Luesia, van ser els guanyadors de la tercera edició de la Marató Vithas Lleida, que va reunir ahir més de 600 atletes en les diferents distàncies proposades per l’organització, l’Associació Esportiva Marató Lleida i Vithas Lleida: els 42.195 metres propis de la marató, a més de carreres de 5 i 10 quilòmetres i infantils, amb especial atenció a atletes amb discapacitat que hi van participar.

Els dos guanyadors ho van fer batent els respectius rècords. Muhammad Lamin Bah va guanyar la carrera amb un temps de 2h:23:17, rebaixant la marca de 2h:27:16 que havia establert Xavi Tomasa en l’edició de l’any passat. En dones, la guanyadora, Olalla Tavera, va parar el crono en 3h:06:11, establint un nou rècord en la prova de Lleida, superant el crono de 3h:26:36 que Sònia Labrador va firmar en la primera edició de la marató, el 2022,En la categoria femenina van completar el podi Maite Herrera, de l’Astriman, segona amb 3h:21:25, i Elisa Carvajal, també de l’Astriman, tercera amb 3h:30:04. En la distància masculina la segona posició va ser per a Josep Domènech, del Docu Lleida, amb 2h:24:15, completant el podi Marc Otero (JA Sabadell), guanyador de la primera edició i segon l’any passat, que va pujar de nou al podi, aquesta vegada al tercer calaix, amb un temps de 2h:34:57.En la carrera de 10 quilòmetres, la guanyadora va ser Paula Mata (CD Metasport), amb un temps de 37:50, sent segona la independent Luz Moreno, amb 41:22, amb Roser Xipell, del Finques Prats Runners, tercera amb 42:01. El guanyador va ser Hamou Ait Mazian, del Pons Thai Runners, amb 32:38, completant el podi l’independent Ivan Menchón, segon amb 33:08, i Juanma Hernández, del Finques Prats Runners, amb 35:11.I en 5 quilòmetres es va imposar Antònia Argilés, de l’Almiramar, amb 19:18, seguida d’Africa Ribes, de l’AA Xafatolls, amb 20:02, i Marina Miquel, de La Guineu, amb 20:15. La carrera masculina la va guanyar Francesc Solé, de l’AA Xafatolls, amb 16:33, seguit de Josep Borges, de l’Aldhara Lleida, amb 17:30, i de Sergi Nunes, del Runner’s Balaguer, tercer amb 17:35. El patrocinador principal de la prova, Vithas, va brindar assistència a tots els corredors, a través d’un estand amb fisioterapeutes que van facilitar la recuperació dels atletes. Després de la prova, el director de l’Associació Esportiva Marató Lleida, Sisco Larrull, va dir que “aquesta tercera edició ha de servir per consolidar-nos”. Josep Morera, director general de l’Hospital Vithas Lleida, va destacar la voluntat de “fomentar la igualtat d’oportunitats” amb la presència d’atletes amb discapacitat.