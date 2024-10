“Fa un mes que estem millor en atac i defensa”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Garcia, entrenador del Lleida que ahir complia sanció, va declarar després del matx que “estic molt content pel treball dels meus. Des de fa cosa d’un mes que estem atacant i defensant millor, i avui s’ha vist clarament”. Va afegir que “el procés és molt satisfactori”. I va continuar dient que “la diferència d’ocasions ha estat abismal, crec que estem en una dinàmica positiva i aquestes dos victòries seguides ens aniran molt bé per al que ens ve”.

Va destacar l’actuació de jugadors com Diego Iglesias. “Fa unes setmanes hi havia el debat de si com a titular no podia tenir el mateix rendiment que com a revulsiu. Doncs avui ens ha demostrat que jugui quan jugui ens pot aportar molt. De fet, és un jugador fonamental per al nostre joc”. També va elogiar Fer Cortijo. “És un jugador que malgrat ser dels millors de la categoria, té marge de millora”, va dir en el context de la lesió de Mario Domingo a Elx. “Cortijo suplirà bé Mario, que per desgràcia estarà entre dos i quatre mesos de baixa per una lesió a la ròtula. No volíem dir res de l’abast de la lesió abans del partit d’avui, però estarem un temps sense ell”, va aclarir.Sobre el compliment de la sanció de dos encontres, el tècnic alzireny va reconèixer que “es passa molt malament allà a dalt. A més ens han expulsat Pol Fresneda, que era l’encarregat de comunicar-se amb mi i donar les ordres als altres”. Fins i tot es va permetre fer broma dient que no “l’hi desitjo ni al meu pitjor enemic. A partir d’ara m’encarregaré que no m’expulsin més perquè ho he passat fatal”.Per la seua part, el central Solbes va agrair a l’afició el seu suport perquè “es mereixien veure’ns guanyar”. Naranjo va afegir que “avui s’ha vist premiat el treball de l’equip i ens traiem l’espineta del dia de l’Alzira”.