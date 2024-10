Márquez no pot amb Bagnaia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) es va emportar ahir la victòria al GP de Tailàndia, antepenúltima prova del Mundial de motociclisme, davant de Jorge Martín (Ducati), que va esmorteir el cop amb el seu segon lloc i es manté com a líder de la general, mentre que Pedro Acosta (KTM) va completar el podi, que se li va escapar a un Marc Márquez (Ducati), que se’n va anar a terra quan era segon. Per a l’italià és la novena victòria del curs.

La caiguda del de Cervera va beneficiar, sobretot, Martín, que va partir tercer i que va poder ascendir així a una segona plaça de la qual ja no el faria fora ningú. Abans, havia aconseguit situar-se líder de la cursa a la sortida, però un error en un revolt el va fer descendir dos posicions.Amb aquest resultat, el madrileny perd avantatge a la general del campionat, però continua primer (453 punts) amb 17 punts de renda sobre Pecco (436), tot a falta de dos curses a l’esprint i dos curses llargues per a la conclusió. Mentrestant, Márquez, que va acabar dotzè, continua tercer (355), amb onze punts davant d’Enea Bastianini (Ducati), catorzè ahir.Una vegada apagats els semàfors en el traçat de Buriram, amb la pluja fent acte de presència, el de San Sebastián de los Reyes va prendre el comandament de la cursa amb Bagnaia i Márquez a la seua roda. Així mateix, va intentar obrir espai, però les condicions de la pista li impedien deixar enrere els seus rivals.Amb 21 voltes davant, al revolt 3, el de la frenada més forta, Martín se’n va anar molt i això va permetre tant a l’italià com al vuitè campió del món sobrepassar-lo; va tornar a pista tercer, la qual cosa va fer que Bagnaia es quedés a només 13 punts virtuals a la general.Davant, Márquez va avançar dos vegades l’italià, però en cap d’aquestes ocasions no va aconseguir consolidar-lo. A falta de tretze girs per al final, se’n va anar a terra i va deixar via lliure per al bicampió del món, però també per a un Martín que veia com es reduïa la diferència de punts.Les posicions es van mantenir i la lluita es va reduir al tercer lloc, amb Acosta guanyant la partida a l’australià Jack Miller (KTM), també superat a l’últim moment per l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati).Quant a la resta d’espanyols, Maverick Viñales (Aprilia) va finalitzar setè; Aleix Espargaró (Aprilia) ho va fer novè, just davant d’Alex Márquez (Ducati); Marc va ser dotzè i Joan Mir (Repsol Honda) va tancar els punts quinzè. D’altra banda, no van acabar Augusto Fernández (KTM), Alex Rins (Yamaha) ni tampoc Raúl Fernández (Aprilia).

El japonès Ai Ogura es proclama campió del món a Moto2

El pilot japonès Ai Ogura (Boscoscuro) es va proclamar ahir campió del món de Moto2 després d’acabar segon a la cursa del Gran Premi de Tailàndia, antepenúltima prova del Mundial de motociclisme, en la qual es va imposar Arón Canet (Kalex) i en la qual Marcos Ramírez (Kalex) va completar el podi. Pel que respecta al brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, va acabar cinquè a la cursa i ocupa el lloc 17 a la general.Quant a Moto3, el colombià David Alonso, ja campió, va confirmar la seua superioritat a la categoria i va firmar una nova victòria, la cinquena consecutiva, amb Luca Lenetta segon i el neerlandès Collin Veijer tercer.

Marc Márquez va admetre després de la cursa que havia tingut errors. “Els humans cometem errors i avui m’ha tocat a mi”, va explicar. A més, va afegir que “la velocitat hi era i hem plantejat la cursa correctament, però hi ha hagut una falta de paciència en aquest tram, perquè encara quedaven tretze voltes i estava sent el més ràpid a la pista”, va recordar Márquez. “Avui no he atacat bé. No és el mateix un atac d’última volta que un de meitat de cursa i atacava a mig gas”, va concloure el lleidatà.

