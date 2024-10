Victòria de caràcter de l'Hiopos Lleida

Publicat per M. PASCUAL PRAT/D. TEJEDOR Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb treball, caràcter i determinació, l’Hiopos Lleida es va endur ahir la seua segona victòria a la Lliga Endesa, al batre a domicili el Breogán (77-81) en un partit igualat i que els lleidatans van afrontar com una autèntica final per repetir triomf després d’estrenar el seu caseller la setmana passada davant del Manresa, vencent de nou en un final ajustat. Davant la baixa de Dee Bost, Encuentra va haver d’adaptar la direcció del joc, però el conjunt lleidatà va saber portar sempre la iniciativa, liderat en anotació per un insistent Bozic (14 punts) i un intel·ligent Hasbrouck (17 punts). Tanmateix, l’Hiopos va perdre l’avantatge a l’últim quart i, amb cinc a sota a falta de 2:25, Oriol Paulí va acudir al rescat i va capgirar el marcador ell sol, amb 10 punts seguits que van permetre que l’Hiopos s’imposés en un final d’infart davant d’un rival cridat a ser directe per a la salvació.

Breogán i Hiopos Lleida van intentar trobar atacs en transició des d’un inici, amb molt encert des de més enllà de la línia de tres en l’arrancada. De fet, les dos primeres cistelles del conjunt gallec van ser triples, contrarestats per l’Hiopos (6-6), que va agafar el seu primer avantatge amb el 6-11.El festival de triples va seguir durant tot el primer quart, amb un 6/9 per a l’equip local i un gairebé impecable 5/6 per al conjunt lleidatà, que va mantenir un lleuger avantatge durant tot el parcial, aprofitant els atacs precipitats del Breogán, que va acumular fins a 7 pèrdues. L’equip de Gerard Encuentra se’n va anar set punts a dalt (11-18) i, després d’encaixar un triple, va tornar a recuperar el seu avantatge de set punts amb un altre llançament de tres de Bropleh sobre la botzina (22-29).Després d’un primer quart de molt encert ofensiu, en el segon es van activar les defenses i especialment l’Hiopos Lleida va patir per atacar en posicional. La mala arrancada lleidatana es va reflectir en un 8-0 de sortida, que va posar davant els de Lugo amb el 30-29, després d’un temps mort d’Encuentra.Cooke va trencar la sequera lleidatana i l’Hiopos va recobrar la iniciativa, abans d’un triple de Hasbrouck per posar el 30-34. L’equip lleidatà també va apujar el nivell defensiu, però es va carregar molt ràpid de faltes i va entrar en bonus quan quedaven 6:30. L’equip gallec va aprofitar la situació, amb fins a 10 tirs lliures, i va tornar a posar-se davant, assolint els 4 punts de renda (40-36). Els lleidatans van reaccionar de nou i es van tornar a posar davant a dos minuts del descans, al qual es va arribar amb 42-45.Com en l’inici del matx, el tercer quart va arrancar amb un ritme alt d’anotació, amb un triple per equip i una cistella de Villar (45-50), que van ser un miratge del que seria un tercer quart erràtic en els dos costats de la pista. Tant Breogán com Hiopos patien per culminar els seus atacs i tampoc trobaven transicions. Malgrat estar incòmode, l’equip lleidatà es va mantenir ferm enrere per afrontar l’últim quart amb una mínima renda (57-61).Tanmateix, la defensa lleidatana va ser incapaç de contenir Hilliard, que va aparèixer per anotar 10 punts a l’últim quart, a més de repartir dos assistències. Així, el Breogán va assestar un 10-2 que el va posar quatre a dalt (67-63). Hasbrouck va deixar les seues últimes espurnes en el xoc, entregant un brutal alley-oop a Cooke i amb un triple que ajustava el duel (69-68) i el va establir com el màxim anotador lleidatà (17 punts). No obstant, just després va fer una falta que va suposar un dos més un per a Davis (72-68). Amb Hasbrouck a la banqueta, va agafar les regnes de l’atac lleidatà un excels Oriol Paulí, que va posar el 72-70 i va mantenir amb vida els seus, amb un triple a 2:22 del final que va deixar sense efecte el de Hilliard (75-73), que havia col·locat els gallecs cinc punts a dalt.El gironí va doblar la seua aposta i, quan la pilota més cremava, a falta d’1:15, se la va jugar amb un tir de vuit metres que va posar al davant els lleidatans (75-76). Després d’una bona defensa, Paulí va completar el seu gran últim quart, en el qual va anotar 10 punts –tots seguits–, amb una cistella que distanciava l’Hiopos (75-78) a 45 segons del final.Hilliard també va assumir galons i va deixar el xoc en un puny (77-78) amb trenta segons per disputar i el Breogán amb dos faltes en el seu caseller. Per això, en va haver de fer tres per forçar els tirs lliures lleidatans, que van arribar a falta de 15 segons. Bropleh només en va anotar un dels dos (77-79) i va permetre que el Breogán tingués un últim atac per posar-se fins i tot al davant. Moore va ser l’encarregat de jugar-se-la amb una penetració en la qual es va desequilibrar i va perdre la pilota, deixant via lliure perquè Bozic sentenciés (77-81) un triomf treballat i sofert per a l’Hiopos.