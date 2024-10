Antiviolència entra en escena

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Permanent de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport va avançar ahir que ja estuda les imatges del clàssic entre el Reial Madrid i el Barcelona en les quals es profereixen insults racistes contra els jugadors blaugranes Lamine Yamal, Raphinha i Ansu Fati, amb l’objectiu de “depurar les responsabilitats pertinents”.

Davant dels fets, amb referència als insults racistes de “mena de merda” i “puto negre” cap a Yamal, Raphinha i Ansu Fati –aquest últim durant l’escalfament a la banda–, Antiviolència va expressar una “rotunda condemna davant de qualsevol acte i expressió de violència, racisme, xenofòbia, odi o intolerància en el futbol”. “Aquest tipus de comportaments són inadmissibles i estan totalment allunyats dels valors de convivència i respecte inherents en l’esport”, va agregar el comunicat.En relació amb el Clàssic, la Comissió va informar que ja ha començat la revisió dels vídeos i imatges disponibles “a fi de depurar les responsabilitats pertinents”. “S’estan estudiant imatges no només dels incidents ocorreguts durant la celebració d’un dels gols per part dels jugadors del Barça, sinó també dels insults proferits contra alguns jugadors de l’equip visitant durant l’escalfament”, van expressar.Més enllà de la reunió de la Comissió Antiviolència, LaLiga va confirmar ahir que es va personar davant de la Brigada Provincial d’Informació de Madrid per ampliar la denúncia que va presentar diumenge pels insults i gestos racistes succeïts durant el clàssic de dissabte, aportant noves imatges dels fets de l’estadi Santiago Bernabéu.Per la seua part, segons va indicar la patronal, el Reial Madrid s’ha afegit a LaLiga i va presentar informació per col·laborar en la identificació dels responsables dels insults i gestos racistes. A més de la denúncia de LaLiga, el Madrid va anunciar que adoptarà les seues pròpies “mesures disciplinàries i judicials contra” els responsables d’aquests fets.

L’Athletic xoca contra un Mallorca amb deu i no passa de l’empat sense gols a Son Moix

L’Athletic Club no va poder aprofitar la derrota de l’Atlètic de Madrid i encalçar-lo a la quarta posició de LaLiga EA Sports després de no passar de l’empat sense gols en la visita al RCD Mallorca, malgrat jugar més d’una hora amb un futbolista més per la primerenca expulsió de Samu Costa.

Racing Ferrol i Tenerife firmen un punt que dona aire als canaris a la zona baixa

Racing de Ferrol i Tenerife van firmar ahir a la nit un empat (1-1) en l’últim partit de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, un punt insuficient per als verds davant d’un rival directe que, amb aquest resultat, agafa aire. L’expulsió per doble groga del local Puric va marcar el desenllaç del duel.

La Moncloa vol “una resposta contundent”

La ministra d’Esports, Pilar Alegría, va afirmar ahir que cal donar una “resposta contundent” perquè no es produeixin “manifestacions” racistes com les del clàssic i va instar les administracions a imposar “sancions exemplaritzants”.

Multa de 6.000 euros a aficionats de l’Atlètic

En la reunió d’ahir, Antiviolència va proposar una sanció de 6.000 euros i la prohibició d’accés als recintes esportius a cinc aficionats de l’Atlètic que van insultar jugadors del Madrid en el derbi, a més de llançar objectes al camp.

Un mort durant les celebracions al Txad

Una persona va morir la nit de dissabte a diumenge a Moundou, el Txad, durant les celebracions de seguidors del Barcelona després del clàssic.

Arranca la Copa amb 8 partits avui

La Copa del Rei 2024/25 arranca avui, amb la disputa de 8 dels 55 partits corresponents a la primera ronda. La majoria dels encreuaments es disputaran demà, entre els quals el partit del Lleida, que rep el Barakaldo, de Primera RFEF, al Camp d’Esports (20.00).