L'Hiopos Lleida negocia amb Dee Bost la sortida del club

El base nord-americà Dee Bost té les hores comptades a l’Hiopos Lleida. El club negocia amb el jugador la seua sortida de l’entitat, després que no hagi complert les expectatives que s’havien dipositat en ell. Dee Bost, de 35 anys, ja no va viatjar amb els seus companys al partit que l’equip va jugar i va guanyar diumenge a Lugo davant del Breogán (77-81) i la seua pròxima destinació apunta a la Lliga polonesa, en la qual ja va militar la temporada 2015-2016.

Dee Bost va arribar a l’Hiopos Lleida el mes d’agost passat i havia de ser, per la seua experiència, el director de joc de l’equip, però la seua implicació no ha estat l’esperada. Al cap de poc d’arribar, el club va rebre una oferta d’un club estranger per obtenir els seus serveis, per una quantitat important, però l’Hiopos Lleida el considerava una peça bàsica i va rebutjar l’operació. Finalment, veient que la implicació del jugador no era la idònia, el club ha assumit la seua marxa. És, a més, el segon jugador de la Lliga que més pilotes perd.D’altra banda, el pivot nord-americà Johnny Hamilton hauria superat les proves mèdiques a què l’ha estat sotmetent el club per la lesió al canell i fonts del club explicaven ahir que confien que pugui ajudar l’equip d’aquí a dos o tres setmanes, una vegada hagi arribat a un estat de forma mínimament acceptable. Tal com va informar SEGRE, l’acord que ha tancat el club estipula que els emoluments que percebrà el jugador durant el període que estigui de baixa seran mínims i que el contracte, ja firmat i anunciat pel club, no s’activarà definitivament fins que no estigui en condicions de ser alineat per Gerard Encuentra. A més, el club hauria inclòs una clàusula amb la qual es pot tallar en el cas que el club ho cregui convenient.D’altra banda, l’equip, que està fora de les posicions de descens després de la victòria de diumenge a Lugo, continua destacant en diverses estadístiques individuals entre tots els jugadors de la Lliga Endesa. Derek Cooke lidera la classificació de rebots, amb una mitjana de 8,4 per partit. Rafa Villar, per la seua part, és el tercer en el rànquing de recuperacions i el segon més fiable en els llançaments de tirs lliures.