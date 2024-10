L'Inef puja a Segona de la Copa Catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Inef Lleida va aconseguir el cap de setmana passat ascendir a la Segona divisió de la Copa Catalana proclamant-se campió de la Tercera divisió en la competició disputada a les instal·lacions del CN Barcelona.

Es tracta d’un ascens històric per al club, que acaba de celebrar el 40 aniversari, mentre que la secció de natació fa més de 25 anys que funciona. La temporada passada ja va estar a punt d’aconseguir l’ascens en la seua primera participació a Tercera divisió a l’obtenir el tercer lloc. Enguany sí que ho ha aconseguit en un duel molt disputat amb el CN Manresa. El club lleidatà va sumar un total de 602,50 punts comptabilitzant totes les actuacions dels seus nadadors, mentre que l’equip manresà en va assolir 597.Els nadadors que van formar part de l’equip lleidatà a la competició van ser Andrea Serlavós, Lucía Herreros, Xènia Crivelle, Carla Mur, Ian Ortiz, Aleix Teixidó, Jordi Carrasco, Bernat Marsol, Laura Mur, Berta Mur, Arnau Hervás, Alexandra Torres, Ariadna Cos, Damià Teixidó, Alicia Alcaraz, Àlex Michans, Aitor Moreno, Núria Guardiola, Laude Sesé, Guifré Rodríguez, Jan Martínez, Laura Huguet, Pol Martínez, Airin Ortiz, Joan Musté, Agustí Planas, Guiomar Rodríguez i Teresa Biosca. Els entrenadors van ser Xavier Farré, David Pedrós i Jordi Carrasco.Amb aquest ascens a Segona de la Copa Catalana, l’Inef es converteix en l’únic club lleidatà actualment en aquesta divisió, avantsala de la màxima categoria en la qual hi ha els grans clubs catalans d’aquest esport. No obstant, val a ressaltar que el club lleidatà que ha estat en un lloc més destacat ha estat el CN Lleida, que va arribar a competir a la Primera divisió estatal, avantsala de la Divisió d’Honor espanyola.Al Club Inef Lleida s’ha format Emma Carrasco, olímpica als Jocs de París, que compta en el seu palmarès, entre altres fites, amb dos medalles al Mundial Júnior de l’any 2022 (or i bronze), i dos més (or i bronze) a l’Europeu Júnior també del 2022.