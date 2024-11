“Arribem amb la moral alta”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida arriba al duel de demà contra l’Andorra (17.00) “amb la moral alta”, segons va reconèixer el seu entrenador, Gerard Encuentra, ahir en roda de premsa. “Venim de dos victòries consecutives i juguem davant de la nostra gent. Això és un plus per a nosaltres i volem demostrar que si ens volen guanyar aquí, els tocarà suar”, va advertir el tècnic dels lleidatans.

Malgrat la confiança amb què s’afronta el partit, Encuentra va deixar clar que “haurem d’estar molt bé els 40 minuts per guanyar. Està clar que ells s’han reforçat molt bé i estan jugant un gran bàsquet, competint d’una manera espectacular”. “Tenen una plantilla molt compensada i perfectament podrien anar amb quatre victòries i una derrota, perquè van perdre a València en l’últim segon i van guanyar a la pista del Baskonia”, va alertar Encuentra sobre un Andorra que arriba amb un balanç de tres victòries i dos derrotes, un triomf més que l’Hiopos Lleida, que en suma dos.Per tot això, el tècnic va considerar que “la clau passarà per jugar a un nivell d’energia alt i intentar minimitzar els seus punts forts, que són molts”. A més, Encuentra va reconèixer que “arribem una mica justos a nivell físic, perquè hem tingut jugadors amb molèsties, però hem anat graduant les càrregues perquè tothom estigui bé”.Després de la sortida de Dee Bost, el tècnic va explicar que, tal com va avançar ahir SEGRE, “estem buscant un jugador que pugui ser un base o un escorta, el millor que ens ofereixi el mercat, perquè Corey [Walden] pot ser base sense problemes. Sé que la direcció esportiva està treballant per portar el que més ens pugui ajudar. Jo només penso en l’Andorra”.A més, també va parlar sobre un altre nom propi d’aquesta setmana, el de Johnny Hamilton, que finalment es quedarà al club malgrat que continua lesionat al canell. Per aquesta raó, Encuentra va deixar clar que “per a mi és com si no hi fos, perquè no està estrenant amb el grup”. “Està treballant al marge i quan els preparadors físics i els metges ens diguin que està a punt, ja ho anunciarem, que sé que la gent l’espera”, va sentenciar.