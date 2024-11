El Cadí encadena la tercera victòria al batre el Gernika en un sofert final

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu segueix a l’alça i ahir ho va demostrar batent un gran equip com el Gernika (65-62), que va intentar recuperar en repetides ocasions la renda que el conjunt urgellenc havia assolit i, malgrat que gairebé ho va aconseguir al final, no va poder evitar la tercera victòria seguida del conjunt d’Isaac Fernández. Les lleidatanes, liderades per Júlia Soler en els tres primers quarts (19 punts) i Azana Baines (14 punts) al tram final, van saber contenir el poder basc a la pintura i van aprofitar el seu mal dia en el tir exterior per dominar el rebot i portar la batuta del partit a partir del segon quart, quan van arrolir una renda de nou punts que va arribar a ser d’11 després del descans, però que es va quedar en res en un final molt ajustat.

Els primers compassos van estar marcats per la poca precisió per part dels dos equips, que encadenaven pèrdues i mals tirs, en especial el Cadí, que va acumular 8 pèrdues en el primer quart, però va aconseguir un primer avantatge amb el 9-5, amb set punts de Júlia Soler. Tanmateix, el conjunt urgellenc patia molt a la pintura, dominat per les visitants Awa Fam i Maya Dodson. El seu treball va fer que Murekatete es carregués amb dos faltes personals i el Cadí va començar a topar amb un mur en els atacs. Així, el partit va arribar amb empat a 14 al final dels primers deu minuts.

Gervasini, del Cadí, prova de superar per velocitat una oponent, en una acció d’atac. - AGUSTÍ PEÑA

El Gernika va aconseguir el seu primer avantatge en l’arrencada del segon quart, gràcies a un 0-5 de sortida (14-19) que va obligar a un temps mort d’Isaac Fernández, en el qual va apostar per una defensa en zona que va resultar productiva. El Cadí va permetre molts tirs exteriors, però el percentatge de llançament visitant va ser horrible (1/7 en triples en el segon quart). Per això, es va passar del 14-19 al 23-21, que va donar pas al 30-23, gràcies al 7-0 d’un Cadí molt insistent.

El Gernika va buscar la reacció, però va cedir encara més terreny i se’n va anar al descans 9 punts avall (34-25). El tercer quart va arrancar amb una anotació més elevada i una figura destacada per equip. Per al Cadí, Júlia Soler va continuar estel·lar i va anotar 8 punts –amb dos triples–, per alçar-se fins als 19 i mantenir la renda local davant d’un Gernika en el qual va aparèixer Buenavida i que va trobar més encert des del triple (3/6). L’equip lleidatà se’n va anar a onze (49-38), però el ritme anotador va cessar per complet a la segona meitat del quart, en què es va imposar la qualitat visitant per obtenir un parcial d’1-10 que va tornar a ajustar el partit (50-47).

En l’últim quart, el Cadí també patia per anotar, fins que una cistella inversemblant de Jefferson quan moria una possessió (52-49) va tornar a carregar de confiança el conjunt urgellenc, que va tornar a ampliar l’avantatge fins als 9 punts a 4:30 del final (61-52). Tanmateix, Buenavida va tornar a aparèixer amb sis punts, sumats a una cistella de l’ex-Cadí Irati Etxarri, que van col·locar el 63-60 amb 1:12 per jugar. Westerik va ajustar encara més el marcador amb el 63-62 entrant en l’últim minut, però llavors va aparèixer Baines per al Cadí. La nord-americana va aconseguir una cistella clau a falta de 17 segons (65-62), que obligava el Gernika a anotar un triple. Etxarri ho va intentar als instants finals, però va fallar i Westerik va tenir una última oportunitat amb els tirs lliures quan quedava un segon. La visitant ni tan sols va anotar el primer, per la qual cosa el Cadí va segellar el tercer triomf seguit per afrontar l’aturada de seleccions en un gran moment.