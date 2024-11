L'esport lleidatà també es bolca amb els afectats per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esport lleidatà també s’està bolcant amb els damnificats per la dana al País Valencià. El Lleida CF, que va organitzar ahir al matí una recollida de material en col·laboració amb l’Associació Ovelles Negres Solidàries i Postureig de Lleida, va aconseguir omplir pràcticament el vestíbul d’entrada a les instal·lacions amb materials i aliments de primera necessitat (fonamentalment llet, aigua, menjar no perible o que no hi hagi necessitat de cuinar com conserves i articles d’higiene personal i de neteja).

Val a recordar que, a canvi, per cada aportació, el club regalava una entrada per al pròxim partit al Camp d’Esports davant de la Penya Esportiva d’Eivissa.Amb tots els productes recollits al Camp d’Esports i en altres punts que tenia repartits l’Associació Ovelles Negres Solidàries, aquest matí sortiran cap a terres valencianes set furgonetes. La zona de repartiment de les donacions lleidatanes serà El Vedat de Torrent i la zona sud de València, on hi haurà l’ajuda de voluntaris per a la distribució del menjar i els productes.

L’Hiopos Lleida també va comunicar ahir que abans del partit de demà al Barris Nord davant de l’Andorra (17.00) habilitarà uns punts de recollida al pavelló per destinar-los als afectats per la dana en terres valencianes. Igual que en el cas del Lleida el que es necessita són fonamentalment aliments i productes d’higiene.Per la seua part, el Torrefarrera i el Rosselló, en l’encontre que els enfrontarà aquesta tarda (16.00 hores) corresponent a la Quarta Catalana, també van demanar que els aficionats que hi assisteixin facin la seua aportació. En aquesta iniciativa col·labora Postureig de Lleida.