Triomf de l'AEM sota un diluvi al Recasens

Les jugadores de l'AEM celebren el segon gol marcat per Andrea Palacios, natural de Paiporta, sota la pluja.Pau Pascual

El partit ha començat amb els dos equips buscant la porteria contrària, l'Atlètic de Madrid ha disposat de les primeres arribades, però la defensa de l'AEM no ha passat dificultats. La primera mitja hora ha estat molt igualada, tot i la pluja que començava a caure al Recasens es veia un joc ràpid i amb l'AEM creant perill amb les transicions.

Al minut 34, Noe ha engaltat un xut que ha anat directament al pal dret, el refús l'ha aprofitat la mateixa Noe per marcar el primer amb un xut ras des de la frontal de l'àrea. Les madrilenyes han reaccionat ràpidament i a la jugada següent Laura Blasco ha salvat l'empat enviant una pilota a córner quan ja entrava a la porteria de Laura Martí. Finalment, al minut 41, Vero ha marcat un gol entrant des del segon pal, però ha estat anul·lat per fora de joc i s'ha arribat al descans amb l'avantatge mínim per les lleidatanes.

La segona meitat s'ha vist marcada per l'aiguat que ha començat a caure amb intensitat al Recasens. La primera gran ocasió ha estat una rematada de Marta Gestera dins l'àrea que ha aturat bé la portera visitant. A la jugada següent en la sortida del córner, Andrea Palacios ha afusellat amb un xut des del punt de penal per marcar el segon gol. L'Atlètic de Madrid ha buscat a la desesperada el gol de l'empat i això ha permès a l'AEM poder matar el partit, però primer Mery Martí i després Noe no han estat encertades. Al final, les madrilenyes han enviat la pilota al travesser en un xut llunyà i s'ha arribat al final sota un gran xàfec al Recasens (2-0).