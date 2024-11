Martín acaricia el títol

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Ducati) va fer un pas de gegant per aconseguir el seu primer títol mundial de MotoGP al guanyar l’esprint race del Gran Premi de Malàisia, mentre que el seu rival directe pel títol, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) se’n va anar a terra. L’italià ara es troba a 29 punts de distància del madrileny, qui podria proclamar-se campió del món si avui aconsegueix 9 punts més que Bagnaia. Al costat de Martín en el podi van acabar Marc Márquez (Ducati) i Enea Bastianini (Ducati), que es disputen la tercera plaça del Mundial.

Martín va sorprendre Bagnaia a l’aparellar-se amb ell a la recta de meta per entrar en primera posició al darrer revolt, amb Marc Márquez ja tercer després de guanyar dos llocs, al seu germà Àlex i a Bastianini. El trio del capdavant, abans de concloure el primer gir ja havia aconseguit una diferència de 7 dècimes respecte al grup principal, encapçalat per Bastianini, que va tirar amb força però sense èxit per intentar arribar fins als escapats. Però llavors es va produir l’inesperat, l’error de Bagnaia, que se’n va anar a terra al revolt 9, cosa que deixava Martín en solitari al capdavant, només perseguit per Marc Márquez. Malgrat baixar considerablement el ritme, Martín va saber aguantar les diferències respecte a Márquez i Bastianini per sumar la seua setena victòria en l’esprint race de la temporada i consolidar el seu liderat en el Mundial de MotoGP. No hi va haver celebració i sí un sentit homenatge a les víctimes de la dana. “No és un dia per celebrar gaire. Donaré la bonificació i tot el que puguem aportar els pilots serà bo”, va assenyalar Martín que, igual com Marc Márquez va dedicar el seu podi a València, on divendres va quedar suspès l’últim Gran Premi de la temporada, d’aquí a dos setmanes, a falta d’un nou emplaçament per al desenllaç del Mundial. “He vist les dos primeres voltes en les quals Martín obria una mica de buit i Pecco segurament ha començat a empènyer més, i és el que té la competició i el motociclisme, vas al límit, arrisques i de vegades comets errors i la pregunta és per què has arriscat tant”, va dir Marc Márquez després de la carrera. Sobre la cancel·lació de la cursa de València, va assegurar que li sembla “completament correcta. No contemplava cap altra opció. Ara mateix tots els recursos que tinguem han d’anar a totes aquestes famílies i nosaltres aprofitem per dedicar-los aquest podi”.

Bagnaia va aconseguir abans la pole amb rècord (1:56.337), mentre que Jorge Martín té previst sortir avui (8.00) des de la segona posició. Àlex Márquez va obtenir una meritòria tercera plaça per tancar la primera fila, mentre que Marc Márquez va ser cinquè, darrere de Morbidelli. A Moto2, el brasiler Diogo Moreira, que resideix a Alcarràs, va aconseguir la novena posició i la pole va ser per a Jorge Navarro.