Bagnaia ajorna el desenllaç

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va sumar ahir la seua desena victòria de la temporada al guanyar en el Gran Premi de Malàisia de MotoGP, ajornant el desenllaç del Mundial, que continua liderant Jorge Martín (Ducati), amb 24 punts de marge. El madrileny va ser segon, davant d’Enea Bastianini (Ducati), que va reduir el desavantatge respecte a Marc Márquez (Ducati), que se’n va anar a terra. El lleidatà va poder recuperar la marxa i acabar dotzè, salvant la tercera plaça a la general del Mundial. Mentrestant, el seu germà Àlex (Ducati) va firmar una meritòria quarta posició.

Bagnaia no es va deixar sorprendre per Martín i va prendre el liderat de la prova des del primer revolt, i poc després, al segon, se’n van anar a terra Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (KTM) i Brad Binder (KTM). L’impacte de Miller i Binder va resultar molt fort i l’australià va quedar estès a terra, enmig de la pista, la qual cosa va obligar a mostrar la bandera roja perquè el pilot pogués ser atès per l’equip mèdic. Mentre el francès i el sud-africà van poder abandonar la pista pel seu propi peu, Miller ho va fer en ambulància. Quartararo i Binder van poder tornar als seus boxs i reprendre la carrera, que es disputaria a 19 voltes amb la mateixa formació. A la segona sortida, pel procediment ràpid, Binder es va provar però va decidir retirar-se, gairebé en el mateix moment en què Miller sortia del centre mèdic caminant, però per anar a un altre centre mèdic a completar un examen més intens, i amb la resta de pilots completant la preceptiva volta d’escalfament. A Martín se li va aixecar en excés la roda de davant i això va permetre a Bagnaia col·locar-se líder, tot i que amb el madrileny enganxat al seu rebuf, amb Marc Márquez tercer. Una vegada més, al revolt 14, Martín va superar Bagnaia, encara que es va colar una mica al revolt 15 per completar el gir inicial líder. Però poc després Bagnaia el va superar i entre tots dos es va establir un duel espectacular amb intents d’avançament gairebé en cada oportunitat de la qual van gaudir i amb Marc Márquez com a espectador de luxe.Segona volta i al mateix revolt 14 Martín va superar Pecco, però en l’enllaçada dels girs 1 i 2 l’italià el va tornar a avançar i el madrileny l’hi va tornar novament a la 4. Una autèntica bogeria d’avançaments en la qual cap dels dos aspirants al títol no va cedir ni un metre al seu rival. La baralla entre Bagnaia i Martín va ser espectacular, amb Márquez com l’únic que va aconseguir aguantar l’impressionant ritme que tots dos van imposar al capdavant, ja amb Franco Morbidelli (Ducati) més enrere. Volta rere volta des que es va situar líder, Bagnaia va marcar diverses voltes ràpides per obrir un petit buit respecte a Martín, que es va consolidar en la segona posició. Bagnaia estava obligat a guanyar la carrera i amb aquesta convicció va tirar endavant, mentre que Martín ho va intentar en les primeres voltes i al veure que el seu rival no cediria ni un àpex, va optar per consolidar-se a la segona posició. Morbidelli se’n va anar per terra al revolt 9 de la vuitena volta i poc després, al revolt 15, qui també va tenir un contratemps va ser Marc Márquez, que va tornar a la pista en la dissetena posició. Bagnaia i Martín s’havien quedat sols al capdavant de cursa, ara amb Bastianini a la tercera posició, seguit d’Àlex Márquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM) i Quartararo. No hi va haver canvis, amb un Bagnaia que va acabar vencent per desena vegada a la temporada, ajornant la consecució del títol de Martín fins a l’última cita d’aquest campionat. En la tercera posició va aguantar Bastianini, davant d’Àlex Márquez, que va frenar tots els intents d’Acosta de superar-lo.

Després de la cancel·lació de la prova a Xest, l’última cita del Mundial serà al Circuit de Montmeló

La temporada de MotoGP es tancarà al Circuit de Barcelona-Catalunya, alternativa després de la cancel·lació del GP de la Comunitat Valenciana per les conseqüències patides per la dana, i serà en la data en la qual estaven programades les carreres de Xest, el cap de setmana del 15 al 17. L’steam manager es van reunir a les oficines del circuit de Sepang amb Dorna, promotor del campionat, on se’ls va comunicar la decisió. “Catalunya és la millor ubicació possible. Serà sempre per València, intentarem ajudar al màxim en la situació que s’està vivint”, va manifestar ahir Carlos Ezpeleta, director esportiu de MotoGP.

“Quan et relaxes acaben passant aquestes coses”

“És el dia que millor em sentia, sobretot més calmat. Tenia molt clar quina era la meua posició, que era aquesta tercera o quarta posició. Al passar per la línia de meta a la volta anterior he vist Bastianini a més de 2.5 segons i dic bé, ara ja em toca gestionar amb el quart. Però bé, les motos tenen això, de vegades quan et relaxes un pèl, caus. Per això hem pogut agafar la moto una altra vegada i acabar en aquesta dotzena posició. Que sí, tapa una miqueta l’error, però hem comès un error”, va assenyalar Marc Márquez després de salvar la tercera posició a la general del Mundial. “He pagat car el bitllet a primera fila, perquè després he acabat caient. Però sí que ha estat una batalla que esperava per part de Pecco, però no m’esperava un Martín tan agressiu. És el que té quan t’estàs jugant un Mundial, que han tret els dos el millor d’ells”, va afegir.Per la seua part, Àlex Márquez va assenyalar que “hem aconseguit uns punts importants i hem recuperat la confiança, les sensacions que ens faltaven en les últimes carreres. No ha estat una carrera fàcil, perquè havíem de mantenir la concentració després de la bandera roja i no em trobava gaire bé a causa d’un refredat que m’ha impedit dormir bé. He de donar les gràcies a l’equip perquè m’han donat molt de suport i hem de gaudir d’aquest moment ara que hem tornat al nostre nivell”.

Moreira és desè en Moto2 i Alonso continua batent registres

El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va ser desè en la prova de Moto2, en la qual es va imposar l’italià Celestino Vietti (Kalex), davant de Jorge Navarro (Kalex) i Izan Guevara (Kalex), que va firmar el seu primer podi en la categoria al beneficiar-se de la confusió de Jake Dixon (Kalex) a l’última volta. Mentrestant, el colombià David Alonso (CFMoto), des de fa setmanes campió de Moto3, va segellar el triomf número 13 de la temporada, xifra que cap pilot no havia assolit en la categoria lleugera. Alonso, nascut a Madrid i que va retre homenatge a les víctimes de la dana onejant una bandera del País Valencià, és a més el primer pilot a encadenar 6 victòries consecutives de la classe petita des de Valentino Rossi l’any 1997.