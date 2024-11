La pluja obliga a suspendre l'Alcarràs B-Soses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alcarràs B-Soses es va haver de suspendre a la mitja part per la forta pluja. Llavors, els locals guanyaven 1-0, després que els primers 45 minuts fossin igualats. Tanmateix, un error defensiu del Soses al minut 20, el va aprofitar Mady per col·locar l’1-0 al marcador. Després del gol, els visitants van tenir alguna ocasió per empatar, però van estar desafortunats de cara a porteria.

Al descans, el col·legiat va decidir suspendre el partit per la forta pluja que queia en aquell moment. El ruixat va deixar alguna zona del camp completament inundada i l’encontre s’haurà de reprendre una altra data.

El Torà aprofita les punxades i es posa líder del Grup 15

El Torà és el nou líder del Grup 15 després de guanyar per 0-1 el Bellcairenc i aprofitar les entrepussades dels rivals. L’Angulària, primer fins ara, va perdre el liderat i l’invicte després de caure per la mínima al camp del Ponts. A més, cau fins a la quarta posició, superat pel Térmens, segon amb un punt més, i el Vallfogona, tercer també amb 15 punts. Al Grup 14, el Golmés segueix intractable, va guanyar 2-0 l’Arbeca i és primer. A dos punts hi ha l’Alpicat B, que va guanyar l’Albagés (3-1). D’altra banda, el Puigvertenc-Borges B es va haver de suspendre per la pluja.