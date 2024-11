Ajornat l'AEM-Vila-real de Copa de demà per la dana

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’RFEF va anunciar ahir l’ajornament de l’AEM-Vila-real que s’havia de disputar demà (19.30) al Recasens, de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, juntament amb la resta de partits copers que s’havien de disputar aquesta setmana amb equips del País Valencià implicats. La Federació va prendre aquesta decisió, com ja va fer en la jornada de lliga d’aquest cap de setmana, per “les conseqüències provocades per la dana” a València.

A més, la resolució també va indicar la nova data per al matx de l’AEM, que es disputarà el 20 de novembre, també a les 19.30, al costat del Cacereño-València, l’altre duel de Copa de la Reina que també ha quedat ajornat i es jugarà aquella mateixa data. De fet, el conjunt extremeny és el rival de l’AEM aquest diumenge (12.00) en Lliga, per la qual cosa ambdós equips afrontaran el xoc en la mateixa situació.Més enllà de la Copa de la Reina, la majoria de partits ajornats pertanyen a la Copa del Rei masculina. L’RFEF va confirmar l’ajornament dels respectius encontres del València, el Llevant, l’Hèrcules, el Manises i el Jove Español davant del Parla Escuela-Fair Play, el Pontevedra, l’Eixea, el Getafe i la Reial Societat, de la primera ronda de la competició. Tots els partits ja havien de disputar-se la setmana passada, per la qual cosa és el segon ajornament al qual es veu abocada la Federació per la difícil situació al País Valenciàcom a conseqüència de la dana.Segons va indicar l’RFEF, el Jutge Únic de Competicions no oficials va acceptar aquestes sol·licituds “per raó de la persistència de causes que n’impedeixen la celebració, o bé en les dates inicialment previstes al calendari o bé en aquelles que havien estat assenyalades després de la prèvia suspensió i ajornament”.A més, va posar nova data i hora per a aquests partits, tret de per al del Jove Español i la Reial Societat, que encara s’ha d’acordar. Així, el dijous 14 es jugarà l’Eixea-Hèrcules (19.00), el dimarts 19 el Pontevedra-Llevant (20.00) i el dimarts 26 el Parla Escuela-València i el Manises-Getafe, ambdós a les 19.00.Més enllà del futbol, també es van ajornar el Picassent-Nucia i el Cobisa-Alzira, de la Copa del Rei de futbol sala.

La UEFA anuncia un minut de silenci

La UEFA va anunciar ahir que es guardarà un minut de silenci en tots els partits de les seues competicions que es jugaran aquesta setmana, en memòria de les víctimes de la dana.

El València recull més d’un milió de quilos

El València i el Banc d’Aliments de València han recollit des de dimecres fins diumenge més d’un milió de quilograms d’aliments i productes de primera necessitat al Camp de Mestalla.

La plantilla del Liceo, sense vol al Prat

La plantilla del Liceo d’hoquei es va quedar ahir atrapada a l’aeroport del Prat i va haver de tornar a la Corunya en quatre cotxes. Havia demanat a l’Igualada avançar el seu partit en previsió del mal temps, però el club de l’Anoia s’hi va negar.

El Deportivo envia tres camions amb material

Un dels milers de clubs de tot l’estat que s’han bolcat amb les víctimes de la dana és el Deportivo. Ahir van partir de Riazor tres camions cap a València amb material.