Eduard Pons segueix líder de la Copa del Món de Challenger

Eduard Pons va superar una exigent i complicada Qatar International Baixa, la sisena parada de la Copa del Món FIA de Baixes. El pilot lleidatà, amb el seu copilot Jaume Betriu, va arribar a territori qatarià com a líder a la categoria Challenger, amb l’objectiu de defensar aquesta posició en una prova desafiadora. Després de recórrer els més de 500 quilòmetres cronometrats i haver de fer front a problemes tècnics en el seu Taurus T3 Max, Pons va tirar d’experiència per finalitzar quart entre els pilots del Mundial i seguir líder del campionat, ara amb un avantatge de set punts sobre Khalid Aljafla, el seu principal rival en la lluita pel títol. Per primera vegada sota l’estructura Nasser Racing, Pons va començar a Qatar una intensa gira de tres proves per la península Aràbiga que marcarà el tancament de la temporada 2024 a finals de mes. “Marxem de Qatar amb sensacions positives, ja que crec que Nasser Racing és una estructura sòlida amb un gran potencial. Haurem de resoldre els problemes tècnics que hem patit. Som competitius i encarem la recta final amb moltes ganes d’anar a totes i lluitar fins al final”, va assenyalar el lleidatà.