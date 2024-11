Per l'esport femení

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Impulsar la pràctica de l’esport femení, però també impedir que les joves que ja el practiquen l’abandonin al finalitzar l’educació obligatòria, són els principals objectius del programa Impulsem Esport Dones a Lleida, que es va presentar ahir a la sala d’actes de l’Institut Joan Oró de Lleida i que ha ideat l’exàrbitre internacional de futbol lleidatà Xavier Estrada. El desenvolupament del programa consisteix a oferir xarrades en centres educatius, dirigides especialment a alumnes de segon i tercer d’ESO i en les quals les protagonistes són esportistes d’alt nivell.

Estrada va presentar els objectius d’aquest projecte innovador, en un acte al qual van assistir Carles Vernet, coordinador dels serveis educatius i formació permanent del departament d’Educació i Formació Professional, que va subratllar la importància d’aquesta proposta, en l’àmbit educatiu per fomentar la igualtat en l’esport.També hi van assistir Sandra Marco, diputada d’Igualtat de la Diputació; Oriol Berenguer, president d’Òmnium Cultural Lleida, i Núria Santiveri, professora de l’IES Joan Oró i sòcia de Colors de Ponent, que van destacar el paper de l’esport com a eina de cohesió social i cultural. Va actuar, durant l’acte, Lluís Sánchez, el cantant lleidatà que va resultar guanyador del programa Eufòria.Els 200 alumnes que van assistir a la presentació van poder escoltar els testimonis de cinc esportistes d’elit lleidatanes: la jugadora d’hoquei del Vila-sana, Victòria Porta, la nadadora Estel Agost; la directora esportiva del CECELL de voleibol, Gisela Segalà; la jugadora del Robles Lleida de bàsquet Abril Rexach i la jugadora de rugbi Marta Bonjoch.El programa ja ha tingut les seues primeres experiències en els instituts Guindàvols de Lleida i Almatà de Balaguer i Xavier Estrada les va valorar positivament, destacant “la implicació de les joves, així com el poder dels testimonis de les esportistes per motivar i conscienciar sobre la importància de no abandonar la pràctica esportiva”.