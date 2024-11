El Ral·li de Tàrrega creix

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ral·li Ciutat de Tàrrega compleix 30 anys i ho celebrarà amb una edició que s’amplia a dos dies, programats el 9 i 10 de novembre. L’Escuderia Tàrrega, organitzadora de l’esdeveniment amb el suport de la regidoria d’Esports, preveu una participació d’una quarantena de pilots en una prova que tindrà l’honor de decidir el campió de Catalunya de ral·lis de terra. A més serà puntuable per al campionat autonòmic de les categories de promoció, júnior, ral·li esprints de terra i Challenge Rallycracks.

La primera etapa (una contrarellotge) dissabte a la tarda, amb un tram especial de 3,83 quilòmetres, sortirà des del carrer 1 d’Octubre i després de recórrer 3 quilòmetres per camins pròxims, acabarà a l’avinguda Montserrat. La segona etapa, diumenge al matí, comptarà amb dos trams especials d’uns 11 quilòmetres que recorreran camins de Tàrrega, Vilagrassa, Verdú i el Talladell. Entre les dos etapes completaran un total de 80 quilòmetres cronometrats, íntegrament a la comarca de l’Urgell. Una altra novetat destacada és que el parc tancat recupera la seua ubicació original a la cèntrica plaça del Carme per donar més protagonisme al ral·li, amb sortida dels vehicles dissabte a partir de les 15.00 hores i diumenge a les 8.40 h.El president de l’Escuderia Tàrrega, Joaquim Galindo, va posar en relleu “la bona inscripció” amb la qual compta aquesta prova, ja que “hi ha pilots importants com tres equips que prepararan el seu vehicle a Tàrrega per anar al Dakar”, un dels quals serà el popular xef Nandu Jubany, així com Marc Coma, que pilotarà un Skoda Fabia R5, “un cotxe de competició d’alta gamma que supera els 350.000 euros”, va assenyalar. També competirà el pilot local Pere Enric Rovira i hi haurà una pilot i sis copilots dones.Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “serà un gran esdeveniment” i va destacar la tornada del parc tancat al centre perquè “atraurà més gent”.