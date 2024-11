La Cursa Entre Vinyes espera al Vilosell més de 200 atletes

La novena edició de laCursa i Caminada Entre Vinyes Tomàs Cusiné, solidària amb la Fundació Catalana de Lupus, espera aquest diumenge al Vilosell la participació de més de 200 atletes entre les dos propostes de l’organització.

Es tracta d’una prova ja clàssica al calendari atlètic lleidatà, que organitza la Fundació Castell del Remei amb el patrocini del Celler Tomàs Cusiné. Els participants poden elegir entre dos distàncies, la de 7 quilòmetres, que pot fer-se caminant o corrent, i la més llarga, de 14 km, reservada a partir dels 14 anys.

La prova, que va nàixer amb l’objectiu de combinar esport, salut, naturalesa i enoturisme, compta amb la col·laboració de l’ajuntament del Vilosell i la gestió tècnica va a càrrec de l’Associació Esportiva Ekke. Atès el caràcter solidari de la cursa, a més de la inscripció es pot col·laborar adquirint el dorsal 0, fent una donació directa a l’entitat o bé comprant bitllets per al sorteig de diferents regals que es fan durant la jornada, segons explica Mireia González Antó, presidenta de la Fundació Castell del Remei.Tant la caminada com les carreres de 7 i 14 quilòmetres tindran la sortida a les 9.30 hores. El preu de la inscripció és en tots els casos de 20 euros, amb una aportació solidària a la Fundació Catalana de Lupus. Tots els participants rebran com a obsequi una botella de vi del Celler Tomàs Cusiné i, en el cas dels menors d’edat, la samarreta oficial de la cursa.D’altra banda, a partir de les 12.00 hores tindrà lloc el sorteig d’obsequis, entre els quals es troben una samarreta firmada per la jugadora del Barcelona Aitana Bonmatí, recentment guanyadora de la Pilota d’Or, trofeu que ha conquerit per segona vegada, a part de samarretes, també del Barça, amb la firma de Lamine Yamal i Pau Cubarsí. A més, també se sortejarà una samarreta del Barcelona, firmada per tota la plantilla de l’equip femení.Els participants tindran també vals de descompte per comprar a la botiga del celler i participar en visites guiades que s’hi organitzen, a banda de poder formar part d’una degustació de vins.