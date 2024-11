Lleida i Mollerussa, a passar ronda a la Copa Catalunya

Publicat per V. PARACUELLOS/M. PERELLÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida i el Mollerussa esperen encadenar avui a la Copa Catalunya el seu bon moment a la Lliga, després de les respectives victòries de diumenge. El Lleida visita avui el Prat (21.00) després d’imposar-se el cap de setmana al camp de l’Europa (0-3), a Segona RFEF, mentre que el Mollerussa visita el Vilafranca (20.00) després que diumenge guanyés 1-2 al camp de la Muntanyesa, en partit de Tercera RFEF, resultat que el va situar sisè a la classificació. Ambdós equips lleidatans afronten la cinquena ronda d’aquest torneig, en el qual debuta el Lleida de Marc Garcia i que, per als de Moha, suposa el seu segon duel després d’haver entrat en la quarta ronda amb victòria al camp de l’Inter Barcelona (2-4).

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va anunciar ahir que farà rotacions i espera la màxima motivació en els jugadors malgrat que s’enfronten a un equip que juga en una categoria inferior.

“Som en un equip prou important com perquè tots els partits siguin motivants. I al que no li motivi té un problema greu amb mi i amb la institució. És un equip que va molt bé a la Lliga i seria un error que algun jugador no s’ho prengués seriosament”, va assenyalar ahir en la roda de premsa prèvia.Va afegir que l’objectiu és guanyar, “com en tots els partits, encara que venim de molta tralla física i també hem de saber jugar amb això”, va concloure.Quant al Mollerussa, el seu entrenador, Moha El Yaagoubi, també va fer referència al rival, que juga en una categoria per sota, a la Lliga Elit. “La diferència de categories no significa res. El Vilafranca és un equip històric i tindrà les seues armes per intentar guanyar-nos. Nosaltres volem fer un bon paper, posar-les les coses difícils i passar l’eliminatòria. Ens fa il·lusió seguir endavant”, va valorar l’entrenador del Mollerussa.Moha va afegir que pensa que “serà un partit complicat, però nosaltres demostrarem el que sabem fer per tirar-ho endavant. Això passa per generar ocasions de gol i inquietar el rival per marcar un gol més que ells i estar en la següent ronda”, va concloure.