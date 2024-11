Tres lleidatans, a seguir a la Federació Internacional

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Internacional de Piragüisme (ICF) celebra aquesta setmana a la ciutat turca d’Antalya el seu congrés postolímpic en el qual s’elegiran els nous càrrecs per al nou cicle de quatre anys, fins al 2028. Entre els aspirants hi ha tres lleidatans: Lluís Rabaneda, que opta a ser reelegit vicepresident i responsable de totes les disciplines d’aigües braves, i Meritxell Rodríguez i Germán Jiménez, que aspiren a continuar formant part dels comitès d’eslàlom i descens en aigües braves, respectivament.

L’alemany Thomas Konietzko, que dirigeix la ICF des del 2021, és l’únic candidat que s’hi ha presentat, per la qual cosa tornarà a sortir elegit com a màxim mandatari de l’ens. Faltarà saber quins tres vicepresidents tindrà en el seu equip de treball, un càrrec que té molts números de recaure de nou en Lluís Rabaneda. Nascut fa 52 anys a Llavorsí i fundador i CEO de l’empresa d’aventura Roc Roi, Rabaneda competeix amb l’italià Luciano Buonfiglio, president de la Federació Italiana, i amb l’eslovac Martin Stanovsky JR, per dos de les tres vicepresidències, ja que l’altra és per a una dona.Per la seua part, Meritxell Rodríguez, del Cadí Canoe Kayak i actual gerent del Parc del Segre de la Seu d’Urgell, aspira a ser reelegit membre del comitè d’eslàlom, al qual es va incorporar el 2016, llavors com a assessora. De 34 anys i natural de la Seu, Meri va entrar en el món de l’eslàlom com a palista, va arribar a formar part de l’equip estatal entre el 2007 i el 2013 i va aconseguir com a millors resultats un quart lloc en canoa individual en el Mundial absolut de la Seu del 2009 i cinquena a l’Europeu júnior del 2008 disputat a Eslovènia. Després de la seua retirada va entrar en el col·lectiu arbitral, agafant el relleu de Núria Vilarrubla a nivell internacional el 2015 i arribant a participar en tres Mundials, uns Jocs Panamericans i en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020.Germán Jiménez, per la seua part, de 41 anys i actual president de la Federació Catalana de Piragüisme, va entrar per primera vegada a la ICF el 2021 i ho farà com a assessor del comitè de descens, càrrec que confia a mantenir en la votació de dissabte vinent a Antalya.