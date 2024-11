Les futures estrelles de la raqueta, a l'Urgell

Les pistes del Club Tennis Urgell acolliran entre aquest dissabte dia 9 i el dia 16 el Catalonia Open-Ara Lleida, torneig del circuit del Tennis Europe Junior Tour, que reunirà les millors promeses internacionals de categoria sub-16. És la tercera edició i el tercer any consecutiu que el CT Urgell acull aquest torneig on es donen cita els que, alguns d’ells, seran un dia campions en el tenis professional.

Les inscripcions s’han tancat amb la participació de 80 tenistes en els quadres grans individuals, 48 en el masculí i 32 en el femení, els mateixos que en els quadres de les prèvies. En dobles hi haurà dos quadres grans de 24 i 16 parelles, respectivament. En total hi ha hagut 360 peticions d’inscripció, tot un èxit, per la qual cosa ha calgut restringir la participació. En categoria masculina, el primer cap de sèrie serà l’ucraïnès Andriy Maksymenko i, en femenina, la bielorussa Aliaksandra Tryhubkina. Les fases prèvies individuals es disputaran aquest cap de setmana i les fases finals, entre el dilluns 11 i el dissabte 16.Quant a la representació lleidatana hi haurà 14 tenistes, nou en categoria masculina (Víctor Palomar, Bruno Melé, Martí Franco, Daniel Culleré, Roger Dolcet, David Sánchez, Ramon Perat i Axel Romero, del CT Lleida, i Álvaro García, jugador amb llicència de l’RCT Barcelona que actualment entrena amb el CT Urgell) i cinc en categoria femenina (Anna Noguero, Astrid Rogés i Carla Magrí del CN Lleida, i Cèlia Torrelles i Maria Pardo del CT Lleida). Tots ells, excepte Romero i Perat, que hauran de jugar la prèvia, entren directament al quadre gran.A la presentació, que va tenir lloc a la Diputació, van assistir el diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez; el president del CT Urgell, Òscar Villaverde; el representant de la Federació Catalana de Tenis a Lleida, José Luis Solans, i els codirectors del torneig, Víctor Palomar i Jaume Lluís Fontanet, que també és gerent del CT Urgell.

Óscar Villaverde es va referir que “aquest torneig forma part d’un circuit amb més de 400 proves i una participació global de més de 12.000 tenistes”. Per la seua part, Víctor Palomar va valorar l’“alt nivell” del torneig “amb la participació de jugadors de la selecció espanyola, campions de Catalunya i primeres raquetes internacionals”. Òscar Martínez va destacar que el CT Urgell és “una entitat referent de l’esport a Lleida”.